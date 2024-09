O principal negociador da VW trata a situação com seriedade - IG Metall responde em conformidade.

Nas negociações salariais iniciais, o representante do sindicato de trabalhadores da Volkswagen alerta os empregados sobre tempos difíceis potenciais. Apesar disso, a IG Metall mantém-se firme: "Nosso objetivo é pôr fim à tendência negativa." Eles estão lutando por compromissos claros sobre demissões planejadas.

O chefe de RH da Volkswagen, Arne Meiswinkel, expressou preocupações sobre os 120.000 trabalhadores antes das negociações salariais. Ele afirmou: "Precisamos transformar coletivamente nossa empresa. A situação é grave", disse Meiswinkel em Hannover. "A competição global pode nos ultrapassar. Por isso, são necessárias ações imediatas." O foco está em encontrar soluções de longo prazo.

As negociações salariais, originalmente agendadas para o final de outubro, foram antecipadas após a Volkswagen apertar o cinto no início do mês. "Na primeira rodada de negociações, será sobre estabelecer uma visão comum", disse Meiswinkel. Além disso, a segurança de empregos garantida pela Volkswagen será discutida. A Volkswagen permanece comprometida com o trabalho industrial e empregos locais na Alemanha, disse Meiswinkel. Mas isso requer forte competitividade no mercado.

No entanto, a IG Metall está pressionando a Volkswagen por detalhes concretos sobre cortes de empregos no início das negociações salariais. "Queremos respostas agora", disse Thorsten Groger, chefe da IG Metall na Baixa Saxônia e o principal negociador. "Nosso objetivo é pôr fim à tendência negativa." Groger citou: "Não se constrói um futuro com medo - se arruína um futuro com medo!"

A presidente do conselho de fábrica da Volkswagen, Daniela Cavallo, concordou, afirmando: "O equilíbrio entre segurança de empregos e viabilidade econômica é inegociável." Cavallo acrescentou: "Certamente, estamos enfrentando desafios econômicos significativos. Mas não se resolve isso ameaçando fechamentos de fábricas." Groger anunciou forte resistência. "Estamos prestes a iniciar um confronto com a empresa que será bem interessante", disse ele. A partir de 1º de dezembro, greves de aviso também são uma possibilidade. "Se necessário, dezenas de milhares ficarão diante das fábricas da Volkswagen e nas ruas." A IG Metall se opõe veementemente a demissões e fechamentos de fábricas por motivos operacionais e exige um aumento salarial de 7% para os 120.000 empregados da Volkswagen em seis sites alemães sob sua própria tarifa.

Não é só a Volkswagen que luta com superprodução

Uma investigação da Reuters revela que, além da Volkswagen, muitas outras montadoras de automóveis europeias, incluindo Ford, Renault e Stellantis, também estão lidando com os mesmos problemas. Os dados de superprodução da empresa de análise GlobalData indicam que esses problemas são ainda mais graves em alguns casos do que na Volkswagen. Em média, as fábricas europeias operaram a 60% da capacidade em 2023, uma queda de 10 pontos percentuais em relação ao nível pré-Corona de 2019.

A superprodução é prevalente na Europa Ocidental: na Alemanha, França, Itália e no Reino Unido, as taxas de utilização caíram para 54%, em comparação com 65% antes da crise. No entanto, na Espanha, Turquia, Eslováquia e República Checa, onde os custos com a mão de obra são mais baixos, as taxas de utilização caíram em média de 83% para 79%. A taxa de utilização mínima necessária para que uma montadora de automóveis obtenha lucro de uma fábrica varia de acordo com o fato de ela produzir modelos de luxo de alto valor agregado ou automóveis compactos de baixo lucro. As montadoras de automóveis se recusam a comentar sobre isso.

Na indústria, uma taxa de utilização de 70% é frequentemente considerada o ponto de equilíbrio. As montadoras de automóveis geralmente buscam uma taxa de utilização de 80-90% para operar de forma economicamente viável, ao mesmo tempo em que permitem manutenção e ajustes de modelo.

Em resposta ao problema generalizado de superprodução, a IG Metall defende que o problema seja abordado primeiro na Volkswagen, dizendo: "Nosso objetivo é pôr fim à tendência negativa na produção de veículos motorizados na Volkswagen." Para manter a competitividade e a segurança de empregos, o chefe de RH da Volkswagen, Arne Meiswinkel, enfatiza a importância de produzir veículos motorizados coletivamente e eficientemente.

Leia também: