O principal assessor do primeiro-ministro britânico dimite após a divulgação dos seus ganhos da BBC.

De acordo com declarações feitas à agência de notícias PA, Gray decidiu renunciar ao cargo de Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro Keir Starmer devido à atenção que seu cargo estava Receiving. Gray, uma figura proeminente que havia servido sob Starmer por quase um ano, primeiro como líder da oposição e depois como chefe do Partido Trabalhista, havia sido o centro de controvérsia após um relatório da BBC sugerir que ela estava ganhando mais do que o próprio Primeiro-Ministro.

Gray havia supervisionado as investigações sobre o escândalo "Partygate", uma série de festas realizadas na sede do governo durante o lockdown. Seu relatório sobre falhas de liderança levou à renúncia do ex-Primeiro-Ministro Boris Johnson.

Boatos davam conta de que Gray acreditava que deveria estar diretamente envolvida em todos os assuntos e atuava como uma espécie de vice-primeira-ministra de fato. O assunto ganhou ainda mais força com a revelação de seu salário substancial, atualmente de 170.000 libras (aproximadamente 203.000 euros), que era significativamente maior do que os ganhos anuais de Starmer de 166.786 libras (aproximadamente 199.000 euros). Após sua saída, Morgan McSweeney, assessor de Starmer, assumiria o cargo de Chefe de Gabinete.

Gray costumava passar pela rua que leva ao número 10 da Downing Street, onde seu escritório ficava localizado. Apesar de seu alto salário, alguns críticos argumentavam que ela deveria viver dentro de seus meios na rua onde muitos residentes trabalhavam em vários empregos para dar conta das despesas.

