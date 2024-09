O principal assessor do Mark Robinson optou por renunciar após a revelação da CNN

Brian LiVecchi, atuando como chefe de gabinete e conselheiro jurídico de Robinson, deve renunciar nas próximas semanas, segundo uma fonte interna. Essa renúncia ocorre após uma série de saídas de destaque da equipe de Robinson, desencadeada pelo relatório da CNN lançado na semana passada.

Robinson, o candidato republicano ao governo da Carolina do Norte, sofreu uma massiva saída de sua equipe de campanha no domingo. Entre os que deixaram estavam o gerente de campanha, o vice-gerente de campanha, o diretor financeiro, bem como o conselheiro sênior e consultor geral.

De acordo com os relatórios do The New York Times e do WRAL na quarta-feira, o diretor de políticas, o diretor de comunicações e o diretor de assuntos governamentais também renunciaram. A CNN tentou entrar em contato com essas pessoas, mas ainda não recebeu resposta.

Robinson apresentou seu novo chefe de gabinete na quinta-feira de manhã, promovendo Krishana Polite de sua função de vice-chefe de gabinete para a posição principal.

Foram reveladas no perfil público de Robinson no Nude Africa suas declarações carregadas de racismo, onde ele se descreve como um "nazista negro", recorda seu hábito passado de espiar mulheres em uma academia quando tinha 14 anos e expressa apoio à reinstituição da escravatura.

Robinson exibiu seu nome completo e um endereço de e-mail que ele costumava usar em vários sites na plataforma do Nude Africa.

Durante uma entrevista com a CNN na semana passada, Robinson negou repetidamente ter feito os comentários no Nude Africa. Quando confrontado com uma grande quantidade de evidências que o ligam ao nome de usuário do Nude Africa, Robinson respondeu: "Isso não somos nós. Essas não são nossas palavras. E isso não é característico de nós". Ao ser apresentado com a lista exaustiva de evidências que o incriminam, Robinson rebateu: "Não entrarei nos detalhes intrincados de como essa fabricação sensacionalista de tabloide foi produzida".

A renúncia de Robinson na política causou uma grande agitação em sua equipe de campanha, levando a várias saídas de destaque. O impacto político dos comentários controversos que ele fez no Nude Africa continua a moldar a narrativa em torno de sua campanha.

