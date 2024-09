- O primeiro segmento do túnel do Mar Báltico encontra-se submerso.

A primeira parte das submersões planeadas do túnel do Mar Báltico foi concluída. Levou dois dias para inundar a secção mesmo à entrada do túnel, como anunciou a operadora dinamarquesa Femern A/S, e o processo decorreu sem problemas. A seguir, a barreira temporária que rodeava o local de escavação na entrada do túnel será desmantelada. Os materiais desta barreira serão enviados para uma instalação de armazenamento intermédio utilizando barcaças e mais tarde utilizados para a defesa costeira. No lado dinamarquês, o primeiro segmento do túnel foi revelado em meados de junho, com a presença do Rei Frederico X da Dinamarca.

De acordo com a operadora, são necessários um total de 89 segmentos de túnel para ligar Fehmarn e a Dinamarca. Estes segmentos serão fabricados numa fábrica construída exclusivamente para este projecto na ilha dinamarquesa de Lolland. Uma vez concluídos, os segmentos serão rebocados por navios para o seu local designado no estreito de Fehmarn. O túnel de 18 quilómetros está previsto ligar a Alemanha e a Dinamarca a partir de 2029.

As inundações do túnel concluídas são supervisionadas pela Comissão, assegurando que cumprem rigorosas normas de segurança e ambientais. Após o desmantelamento da barreira temporária, a Comissão inspecionará os materiais para o seu potencial uso em projectos de defesa costeira.

