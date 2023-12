O primeiro navio de cruzeiro Orient Express partirá em 2026

OOrient Express Silensea, o primeiro navio à vela da Orient Express, acaba de ser apresentado pelo grupo hoteleiro francês Accor.

Com partida prevista para a primavera de 2026, o navio de 220 metros, inspirado na Idade de Ouro da Riviera Francesa, será o maior iate à vela do mundo aquando do seu lançamento, segundo a Accor.

Com capacidade para 120 passageiros, o Orient Express Silenseas terá 54 suites, incluindo uma Suite Presidencial com 1415 metros quadrados, duas piscinas, dois restaurantes e um bar speakeasy.

Movido por uma fórmula de propulsão híbrida que combina a energia eólica com um motor alimentado por gás natural liquefeito, o navio terá também um anfiteatro cabaret, onde os hóspedes poderão assistir a espectáculos especiais, bem como um estúdio de gravação privado.

Novo capítulo

O layout interior do navio será concebido pelo arquiteto francês Maxime d'Angeac, enquanto a empresa de design Stirling Design International, sediada em Nantes, se encarregará da arquitetura exterior.

"Com o Orient Express Silenseas, estamos a iniciar um novo capítulo da nossa história, levando a experiência e a excelência das viagens de luxo e transpondo-as para os mais belos mares do mundo", lê-se num comunicado de Sébastien Bazin, presidente e CEO da Accor.

"Este iate à vela excecional, com raízes na história da Orient Express, oferecerá um serviço inigualável e espaços de design requintado, reminiscentes da idade de ouro dos cruzeiros míticos."

Embora ainda não haja cruzeiros programados disponíveis para reserva, é provável que o navio de cruzeiro ofereça itinerários para os mares do Mediterrâneo durante o verão e para o Mar das Caraíbas no inverno, com "explorações de escala para descobrir tesouros culturais".

A revelação do Orient Express Silenseas surge depois de o muito aguardado cruzeiro em super iate do Ritz-Carlton ter feito a sua viagem inaugural em outubro.

Entretanto, o Four Seasons revelou o seu próximo super iate de 207 metros de comprimento, que deverá entrar ao serviço no final de 2025, no final de 2022.

Fonte: edition.cnn.com