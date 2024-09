- O primeiro-ministro Kretschmann manifestou-se disposto a tomar medidas de controlo das fronteiras.

Após a proposta de aumento do controle de fronteiras por parte da Ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), o primeiro-ministro do estado de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Partido Verde), expressou sua aceitação para implementar rejeições mais rigorosas. Kretschmann citou evidências de que os controles de fronteira provaram ser eficazes nas áreas onde foram implementados. Agora cabe a Faeser abordar os aspectos legais e, se ela propor tais medidas, Kretschmann está aberto a considerá-las.

Na segunda-feira, Faeser anunciou a implementação de controles de fronteira de seis meses em todas as fronteiras terrestres da Alemanha, não apenas no leste e no sul, para deter o fluxo de entradas ilegais. As novas verificações estão programadas para começar em 16 de setembro, e o governo também elaborou um "modelo para rejeições eficientes e em conformidade com a UE", de acordo com a declaração do Ministério do Interior.

Kretschmann enfatizou seu apoio para limitar a imigração irregular, mas também destacou a necessidade de imigração regular para reforçar os mercados de trabalho e de trabalhadores qualificados. "A política de asilo não deveria estar incessantemente ligada às políticas de imigração", afirmou Kretschmann.

No entanto, alguns colegas de partido de Kretschmann, do Partido Verde, foram menos entusiasmados com a proposta de Faeser. O chefe do partido verde federal, Omid Nouripour, sugeriu que esse assunto deveria ser discutido com os estados parceiros europeus e, especialmente, com os países vizinhos. Ele também apontou para a Áustria, que já expressou relutância em aceitar migrantes rejeitados pela Alemanha.

Irene Mihalic, uma política do interior do Partido Verde, expressou preocupações sobre uma possível reação em cadeia no caso de a Alemanha rejeitar um grande número de cruzadores de fronteira. "Isso naturalmente desencadearia uma reação em cadeia", insistiu Mihalic durante um segmento do ARD morning magazine.

A Comissão ainda não forneceu uma resposta ao pedido da Alemanha para usar o artigo 93 (2) do Tratado para controles de fronteira mais rigorosos. Apesar disso, Faeser continua a pressionar por justificativa legal para implementar os controles de fronteira de seis meses.

