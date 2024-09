- O primeiro-ministro do Reino Unido expressa a sua desaprovação pela desorganização em torno da venda de bilhetes para o concerto de regresso do Oasis.

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, expressou preocupações com a confusão em torno da venda de ingressos para a próxima turnê de reunião dos Oasis. "É legal que os Oasis estejam de volta", declarou Starmer no Parlamento, em Londres. " Ouvi rumores de que cerca de metade do país estava ansiosa por ingressos neste fim de semana. Mas é decepcionante saber sobre os aumentos de preço". Ele tem como objetivo priorizar os fãs em eventos musicais e combater os aumentos desproporcionais na revenda de ingressos.

A banda britânica de britpop, Oasis, anunciou seus planos para uma turnê pelo Reino Unido e Irlanda no próximo ano, gerando expectativa entre seus fãs. A compra de ingressos começou no sábado, fazendo com que os fãs enfrentassem longas esperas nas plataformas de venda de ingressos. Em alguns momentos, alguns sites ficaram temporariamente sobrecarregados e indisponíveis.

Um parlamentar expressou insatisfação com sites de revenda vendendo ingressos por milhares de libras depois. Relatórios destacaram os preços aumentando durante o processo de venda. A secretária do gabinete, Lucy Powell, revelou que gastou mais do que o dobro do custo inicial para seus ingressos. Embora os ajustes de preço em resposta à alta demanda sejam legais no Reino Unido, o governo, também contrário às revendas excessivas de ingressos, planeja examinar a prática.

Da mesma forma, a Comissão Europeia em Bruxelas afirma que os ajustes de preço devido à demanda geralmente estão de acordo com a lei da UE. No entanto, é crucial que os consumidores estejam completamente informados sobre o custo total. Se os preços aumentarem durante a fase de reserva, pode potencialmente violar a diretiva sobre práticas comerciais desonestas, sob determinadas circunstâncias.

A expectativa pela turnê de reunião dos Oasis ficou evidente nos longos tempos de espera para a compra de ingressos. Infelizmente, os preços exorbitantes nos sites de revenda tornaram a participação nos eventos musicais inacessível para muitos fãs.

Apesar da legalidade dos ajustes de preço no Reino Unido devido à alta demanda, a constante inflação dos preços dos ingressos durante as vendas é uma preocupação tanto para o governo do Reino Unido quanto para a Comissão Europeia.

