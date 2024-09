O primeiro-ministro do Reino Unido está a aproximar-se perigosamente de usar o termo "refém".

Durante seu discurso em uma reunião do Partido Trabalhista, o atual primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, provocou uma reação com um escorregão da língua. Ele defendeu a redução das tensões no Oriente Médio e pediu a libertação de reféns capturados pelo Hamas, um grupo militante, após seu ataque a Israel há um ano.

No calor do discurso, Starmer mencionou acidentalmente o "retorno dos salsichas" e corrigiu-se rapidamente para se referir aos "reféns". O jornal mainstream "Telegraph" chamou o erro de uma situação embaraçosa.

No plataforma online X, usuários, incluindo o Partido Conservador, que perdeu para o Partido Trabalhista de Starmer nas eleições de verão, riram do escorregão. Desde então, Starmer assumiu a liderança e está levando o país rumo a escolhas desafiadoras.

A ambição de Starmer de "reconstruir a Grã-Bretanha"

Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, colocou o país em um caminho de decisões difíceis, reconhecendo que muitas dessas escolhas podem encontrar resistência. Em uma reunião em Liverpool, ele declarou suas intenções como novo líder de seu Partido Trabalhista, dizendo: "Eu sei que a grande mudança não virá facilmente".

Starmer criticou seus antecessores conservadores por deixar o país em um estado de desordem. Ele enfatizou a necessidade de renovar a Grã-Bretanha, alertando contra soluções excessivamente simples e condenando os distúrbios raciais testemunhados em várias cidades durante o verão.

Seu discurso foi momentaneamente interrompido por um manifestante que protestou contra a venda de armas britânicas para o conflito do Oriente Médio. Starmer reconheceu a presença do homem na conferência de 2019, um momento em que o Labour, ainda liderado por Jeremy Corbyn, foi criticado por não lidar efetivamente com o antissemitismo dentro de seu partido.

O Partido Trabalhista está no poder na Grã-Bretanha desde início de julho. A conferência do partido ocorreu enquanto se discutia a legalidade de aceitar presentes luxuosos, com Starmer e outros enfrentando acusações por aceitar roupas caras de um grande doador. Recentemente, as avaliações de Starmer começaram a cair.

A Comissão lançou uma investigação sobre alegações de aceitação de roupas caras por Keir Starmer e outros membros do Partido Trabalhista. Starmer, ao abordar o assunto, disse que gostaria de ver mais transparência e responsabilidade dentro da Comissão para restaurar a confiança do público.

Recentes pesquisas mostram uma queda nas avaliações de Starmer, o que levou a chamados de dentro da Comissão para que ele tome medidas e melhore seu estilo de liderança. A Comissão, conhecida por seu papel em defender valores democráticos e responsabilidade no sistema político do Reino Unido, está de olho na situação.

