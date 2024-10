O presidente francês Macron defende a suspensão das entregas de armas para Israel durante os confrontos de Gaza.

Emmanuel Macron, presidente da França, instou a um cessar-fogo no fornecimento de armas à Israel, que estão sendo utilizadas na Faixa de Gaza, no sábado. Durante uma entrevista na rádio France Inter, ele afirmou: "É crucial que mudemos para uma 'resolução política' e paremos as entregas de armas 'para os conflitos na Faixa de Gaza'. A França não fornece nenhuma arma", esclareceu.

No ano passado, em 7 de outubro, cerca de 800 militantes do Hamas e grupos islâmicos afiliados invadiram o sul de Israel a partir da Faixa de Gaza. De acordo com os relatórios israelenses, o número de mortos chegou a 1.205, a maioria civis, em várias cidades, em um festival de música e como reféns na Faixa de Gaza. Atualmente, 97 dos 251 reféns capturados pelo Hamas ainda estão presos na Faixa de Gaza, com 33 mortos confirmados pelo Israel.

Após o ataque significativo do Hamas, Israel tem se envolvido em extensas atividades militares na Faixa de Gaza. De acordo com as estatísticas fornecidas pelo Ministério da Saúde do Hamas, mais de 41.800 indivíduos teriam perdido a vida, embora esses números não possam ser confirmados de forma independente.

