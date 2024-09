O Presidente dos EUA Trump viaja para Filadélfia para um confronto transmitido ao vivo contra Harris.

A dois meses do pleito presidencial, os candidatos opostos enfrentarão-se pela primeira vez em um debate televisivo na terça-feira. O evento ocorrerá no palco da ABC em Philadelphia, às 21h ET (3h CEST do dia seguinte).

Os temas esperados para discussão incluem políticas econômicas e migratórias, além de aborto e política externa, bem como as controvérsias legais em andamento envolvendo a suposta interferência de Trump nas eleições. Os candidatos ainda não se encontraram pessoalmente, com Harris participando de seu primeiro debate enquanto Trump, buscando seu terceiro mandato, entra em seu sétimo.

O resultado terá peso significativo, considerando o impacto que os debates tiveram nas eleições presidenciais dos EUA no passado. Para o presidente em exercício Joe Biden, uma má apresentação no debate de 27 de junho com Trump pareceu sinalizar o fim de suas ambições de recuperar a Casa Branca, apesar de sua idade avançada.

As regras do debate foram cuidadosamente detalhadas. O microfone ficará desligado para o candidato silencioso. O debate começará sem declarações de abertura, concedendo a cada competidor um intervalo de dois minutos para declarações finais.

Cada candidato terá dois minutos para suas respostas, seguidos de dois minutos para uma contra-argumentação. Eles ficarão atrás de púlpitos, armados apenas com uma caneta, um caderno e uma garrafa d'água.

O público não estará presente no local, e haverá dois intervalos em que a comitiva da campanha não poderá interagir com os candidatos.

