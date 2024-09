O presidente dos EUA, Biden, expressa insatisfação com os esforços de Israel para negociar um acordo de libertação de reféns.

O presidente Biden dos EUA acredita que o primeiro-ministro Netanyahu de Israel não fez esforços suficientes para negociar um acordo para a libertação de reféns detidos por Hamas em Gaza. Em uma conferência de imprensa na segunda-feira em Washington D.C., quando questionado se Netanyahu estava fazendo o suficiente para facilitar tal acordo, Biden afirmou: "Não, não fez o suficiente".

No fim de semana, o Exército israelense encontrou seis reféns mortos, incluindo um cidadão americano, dentro de um túnel em Rafah. Esta descoberta levou a administração dos EUA a organizar uma reunião urgente com a equipe de mediação dos EUA para segunda-feira, com a participação da vice-presidente Kamala Harris.

Nos últimos meses, os EUA, ao lado do Egito e do Catar, têm trabalhado incansavelmente para alcançar um acordo entre Israel e Hamas, a organização palestina islâmica. Este acordo garantiria a libertação dos reféns restantes e estabeleceria uma trégua na Faixa de Gaza. No entanto, esses esforços ainda não renderam frutos.

De acordo com relatórios israelenses, milicianos de Hamas mataram 1.205 indivíduos e capturaram 251 reféns durante seu ataque generalizado a vários sites no sul de Israel em 7 de outubro. Atualmente, segundo os últimos relatórios israelenses, 97 desses reféns ainda estão sendo mantidos por Hamas e outros grupos palestinos militantes, com 33 supostamente mortos.

Após o ataque de Hamas, Israel lançou uma operação militar significativa na Faixa de Gaza. No entanto, as figuras de vítimas fornecidas por Hamas, que não podem ser verificadas independentemente, sugerem que mais de 40.700 indivíduos morreram desde outubro.

