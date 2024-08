- O Presidente do Parlamento assume o papel de apoiador honorário dos ursos.

A chefe do parlamento de Berlim, Cornelia Seibeld (CDU), aceitou o papel de guardiã honorária do símbolo urbano da cidade, um urso marrom chamado Lillebror do zoológico. Como Seibeld colocou, "Com o urso simbolizando nossa cidade, sentimos uma ligação única na Câmara dos Representantes de Berlim". O apelido "Lillebror" significa "irmãozinho" em sueco.

Em parceria com o zoológico, Seibeld visa educar os berlinenses sobre as preocupações sérias que enfrentam os ursos e a importância de preservar a biodiversidade e os ambientes naturais. "Além de representar nossa cidade, o urso encarna uma coexistência harmoniosa entre humanos e animais", ela acrescentou. Para comemorar seu novo papel de patrono, Seibeld ofereceu aos três ursos marrons de Berlim, Lillebror, Lucifer e Momoa, uma surpresa refrescante: três grandes delícias geladas, adequadas à sua dieta predominantemente vegetal.

Após chegarem a Berlim em 2023 como parte de um programa europeu de reprodução, esses três irmãos ursos já compartilham uma conexão especial com os residentes, nascidos em 2019. Os ursos marrons da Europa enfrentam o risco de extinção devido à caça implacável e à perda de habitat, razão pela qual a Alemanha não tinha esses ursos há mais de 150 anos.

