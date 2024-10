O presidente da Comissão Europeia, Vonder Leyen, propõe alterações drásticas ao plano financeiro da UE.

A Comissão Europeia está planeando uma grande revisão do orçamento anual da UE, de cerca de 140 biliões de euros, como sugerido num relatório baseado numa apresentação interna. Os dois maiores gastos, as subvenções agrícolas e a ajuda ao desenvolvimento regional, poderiam ser eliminados, de acordo com o relatório publicado pelo "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Atualmente, estes dois itens representam um terço do orçamento total.

Em vez disso, a maior parte dos fundos, incluindo as subvenções agrícolas e regionais, seria atribuída aos estados-membros da UE como uma espécie de ajuda financeira para impulsionar os seus orçamentos nacionais. Em troca, os estados-membros seriam obrigados a implementar reformas políticas específicas, como indicado no relatório do FAZ. Esta abordagem é inspirada no Fundo de Recuperação da UE, lançado em 2021 para combater os impactos económicos da pandemia.

A proposta de alteração levaria a um orçamento menos burocrático com menos programas a gerir. Por exemplo, em vez dos 530 programas atuais para financiamento estrutural, haveria apenas 27 - um para cada estado-membro, o que tornaria mais fácil para os membros distribuírem e utilizarem os fundos de forma mais eficiente e rápida em resposta a eventos significativos.

No entanto, as alterações têm gerado controvérsia. O FAZ relata críticas do Comité das Regiões, que teme que a ênfase nas condições de vida equitativas dentro da UE possa ser comprometida se a Comissão negociar com os membros individuais sobre os seus programas nacionais. O presidente do comité, o português Vasco Alves Cordeiro, sugere que as regiões poderiam ser marginalizadas na política como resultado. O Tribunal de Contas Europeu também levantou preocupações sobre a estratégia utilizada no Fundo Corona no passado.

Ao mesmo tempo, a UE visa criar um Fundo Europeu para a Competitividade, que incorporaria todos os fundos existentes, como o programa espacial, o programa de investigação Horizonte e o Fundo Europeu de Defesa. Isto faz parte do orçamento plurianual proposto para o período de 2028 a 2034.

Em julho, durante o anúncio do seu segundo mandato, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou a ideia do Fundo Europeu para a Competitividade, mas sem fornecer mais detalhes. Ela também prometeu um orçamento mais simples e focado. A Comissão recusou-se a comentar o relatório e não há uma posição acordada sobre o assunto, como indicado pela autoridade. A proposta para o orçamento de 2028 a 2034 será submetida no meio do próximo ano.

