O Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, responderá a perguntas na fronteira sul dos EUA

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, deverá responder às perguntas de Jake Tapper, da CNN, na quarta-feira à tarde, enquanto lidera uma delegação de republicanos da Câmara numa visita à fronteira entre os EUA e o México, no Texas.

A viagem de Johnson à fronteira ocorre numa altura em que os senadores estão a tentar chegar a um acordo bipartidário sobre a fronteira como parte de um pacote de financiamento mais amplo para a Ucrânia, a ajuda a Israel e a segurança das fronteiras - e ainda não é claro o que o presidente da Câmara fará se o Senado chegar a um acordo.

Johnson visitou Eagle Pass, Texas, com cerca de 60 republicanos da Câmara, uma vez que a conferência do Partido Republicano fez da fronteira um ponto focal das suas críticas ao Presidente Joe Biden e à sua administração. A CNN noticiou na quarta-feira que os republicanos da Câmara estão a avançar com medidas para impugnar o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, por causa da forma como lidou com a fronteira.

A linha dura conservadora da Câmara quer um projeto de lei sobre a fronteira que reflicta o HR2 aprovado pela Câmara dos Republicanos, que os Democratas do Senado dizem não ter qualquer hipótese.

As negociações do Senado sobre a fronteira têm estado em curso nas últimas semanas, uma vez que os republicanos afirmaram que só concordarão com o pedido da administração Biden de dinheiro adicional para a Ucrânia se um pacote de fronteira também for incluído.

O suplemento para fornecer dinheiro adicional para a fronteira, Ucrânia, Israel e Taiwan é apenas um dos difíceis desafios de financiamento que o Congresso enfrenta no novo ano, já que um encerramento parcial do governo está agora a menos de um mês de distância.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse aos jornalistas na quarta-feira que queria que o Senado chegasse primeiro a um acordo sobre a fronteira, quando questionado se Johnson deveria estar mais envolvido nas negociações. "Ele tem estado bastante envolvido nas negociações orçamentais. No que respeita à fronteira, uma vez que a sua posição tem sido a de não ceder ao H.R. 2, queremos que o Senado chegue primeiro a um acordo", afirmou Schumer.

Antes da visita de Johnson, os funcionários da administração Biden disseram que foram "encorajados pelo progresso que está a ser feito" nas negociações fronteiriças no Congresso, ao mesmo tempo que destacaram uma queda dramática nas travessias de fronteira esta semana.

Na segunda-feira, as autoridades fronteiriças encontraram cerca de 2.500 migrantes na fronteira sul dos EUA - uma queda drástica em relação a meados de dezembro, quando as detenções diárias ultrapassaram as 10.000, de acordo com um alto funcionário da administração. Menos de 500 imigrantes foram detidos na segunda-feira no sector de Del Rio, que foi atingido por milhares de chegadas no final de dezembro.

O pedido suplementar de segurança nacional da Casa Branca também inclui US $ 14 bilhões em segurança de fronteira, e Biden na terça-feira instou o Congresso a fornecer o financiamento.

"Temos de fazer alguma coisa. Devem dar-me o dinheiro de que preciso para proteger a fronteira", disse Biden quando questionado por um repórter sobre o que vai fazer em relação à fronteira sul.

Priscilla Alvarez, Lauren Fox, Morgan Rimmer e Ted Barrett, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com