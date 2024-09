- O Prémio da Paz de 2024 será concedido pela Fundação Klaus Jensen.

Jouanna Hassoun, de origem germano-palestina, e Shai Hoffmann, de origem germano-israelense, foram escolhidos como os destaques deste ano do Prêmio de Reconciliação da Fundação Klaus Jensen, anunciou-se. Desde o ataque de Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e o subsequente conflito em Gaza, esses dois indivíduos têm liderado discussões nacionais nas escolas sobre o conflito do Oriente Médio.

Segundo Klaus Jensen, presidente da fundação, "Hassoun e Hoffmann estão estabelecendo padrões para uma cultura de diálogo que supera divisões" com seu formato de discussão popular. O prêmio, no valor de 10.000 euros, será concedido em 27 de setembro durante uma cerimônia em Trier. Em maio, os dois vencedores já haviam sido reconhecidos como embaixadores da democracia e da tolerância pela Agência Federal para a Educação Cívica.

Jensen enfatizou que "em tempos de guerra, deslocamento, sangue e ódio, deve-se cultivar uma cultura de diálogo respeitosa para tornar a reconciliação possível e alcançar a coexistência pacífica." Esses objetivos têm sido o foco do trabalho de Hassoune e Hoffmann por algum tempo. Hassoun, filha de refugiados palestinos do Líbano, afirmou que "não se trata de quem está certo ou errado, ou de que lado estamos; trata-se de pessoas em primeiro lugar e de nos apoiarmos mutuamente na Alemanha." Para o projeto escolar "Trialogs", é fundamental engajar-se em diálogo respeitoso, ouvir atentamente e proporcionar uma plataforma para todas as vozes, de acordo com Hoffmann. Isso permite que os alunos expressem seus sentimentos e experiências em relação ao conflito do Oriente Médio.

A Fundação Klaus Jensen tem como objetivo honrar o empenho internacional e cívico de indivíduos no contexto da resolução de conflitos civis, condenar todas as formas de violência e contribuir para uma cultura de não-violência e reconciliação. A saudação será proferida pela psicóloga social Eva Walther, da Universidade de Trier.

A Fundação Klaus Jensen apoia vários projetos com foco em prevenção da violência, mediação e reconciliação, tanto no país quanto no exterior. Foi estabelecida em 2003 por Jensen, que serviu como prefeito de Trier (SPD) de 2007 a 2015. A co-fundadora é Malu Dreyer (SPD), ex-presidente do Reno-Palatinado, casada com Jensen.

