O prefeito de Wisconsin remove uma urna de votação ausente, afirmando suas ações inocentes.

Wausau's prefeito Doug Diny tirou uma foto no domingo para comemorar o deslocamento da única caixa de coleta de votos ausentes da cidade, que havia sido posicionada fora da Prefeitura pouco depois da distribuição dos votos ausentes aos eleitores, na semana anterior.

"Isso é como a equipe de manutenção se mudando para lá", disse Diny durante uma discussão na quarta-feira. "Eu sou um empregado aqui. Não há negócios suspeitos aqui. Estou torcendo por um resultado positivo."

Diny concorreu sob a etiqueta conservadora e recebeu apoio do Partido Republicano na disputa não partidária para prefeito. Ele começou seu mandato como prefeito de Wausau em abril, após sua eleição na primavera.

A ação, que acendeu uma protesto na cidade na noite de terça-feira e causou indignação entre os defensores da caixa de coleta, é o último episódio em Wisconsin da disputa sobre se as cidades permitirão a utilização de caixas de coleta de votos ausentes.

Várias municípios liderados pelo GOP, como seis em Milwaukee County, dois em Waukesha County e três em Dodge County, optaram por não utilizar caixas de coleta para a eleição presidencial de novembro, enquanto ganharam popularidade em cidades fortemente democráticas, como Milwaukee e Madison.

As caixas de coleta foram amplamente utilizadas em 2020, impulsionadas por um aumento significativo no voto por correspondência devido à pandemia de COVID-19. Pelo menos 500 caixas de coleta foram estabelecidas em mais de 430 comunidades para essa eleição, incluindo mais de uma dúzia em Madison e Milwaukee. As caixas de coleta foram utilizadas em 39 outros estados durante a eleição de 2022, de acordo com o Projeto de Eleições Saudáveis da Stanford-MIT.

Após a derrota do ex-presidente Donald Trump em 2020, ele e outros republicanos alegaram que as caixas de coleta facilitavam fraudes, apesar da falta de provas. Democratas, oficiais eleitorais e alguns republicanos afirmaram que as caixas são seguras.

O Tribunal Supremo de Wisconsin, que estava sob o controle conservador em 2022, proibiu o uso de caixas de coleta.

No entanto, em julho, o tribunal agora controlado por liberais reverteu sua decisão e concedeu às comunidades a autoridade para utilizar caixas de coleta. No entanto, cada comunidade foi responsável por determinar se instalaria elas.

A Comissão Eleitoral de Wisconsin enviou uma orientação de junho a todos os mais de 1.800 clerks responsáveis pela administração das eleições em Wisconsin, incentivando os clerks municipais a determinar a localização das caixas de coleta.

Wausau, com uma população de cerca de 40.000 habitantes, não utilizou uma caixa de coleta de votos ausentes durante a primária estadual de agosto. Wausau fica no Condado de Marathon, que Trump venceu por 18 pontos tanto em 2016 quanto em 2020.

Diny sugeriu que ele e a clerk da cidade, Kaitlyn Bernarde, não haviam discutido a caixa de coleta antes de seu deployment fora da Prefeitura no final da semana passada. Diny afirmou que agiu no domingo quando descobriu que a caixa de coleta "não era segura".

Bernarde não respondeu a solicitações de comentários por e-mail ou mensagem de voz na quarta-feira.

Diny expressou seu desejo de que o conselho da cidade estivesse envolvido em qualquer decisão sobre a caixa de coleta. Se o conselho da cidade tivesse votado para colocar a caixa de coleta fora, Diny afirmou que não teria tido o poder de mudá-la.

Embora Diny tenha afirmado que geralmente se opõe às caixas de coleta, ele também indicou que não tomaria uma posição sobre se ela deveria permanecer no lugar para os votos que poderiam ser devolvidos até o dia da eleição.

"Neste momento", disse Diny, "eu não tenho uma posição no jogo. Quero que seja feito corretamente, com a entrada e aprovação adequadas dos cidadãos."

É crime em Wisconsin obstruir ou atrapalhar "o livre exercício do sufrágio em uma eleição". A Comissão Eleitoral de Wisconsin incentivou os clerks a entrar em contato com a polícia se alguém tentasse manipular uma caixa de coleta ou atrapalhar sua utilização.

A Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA oferece uma série de recomendações para garantir a segurança das caixas de coleta não situadas dentro de edifícios, como a instalação de vigilância por vídeo, a fixação das caixas de coleta, a sua localização em áreas bem iluminadas e o estabelecimento de uma clara cadeia de custódia para a recuperação dos votos. A caixa de coleta de Wausau estava sob vigilância por vídeo, mas ainda não havia sido fixada com parafusos.

Diny afirmou que não havia cometido nenhum crime. A advogada da cidade, Anne Jacobson, não retornou as ligações para comentários na quarta-feira.

"Se alguém tivesse levado embora", disse Diny, "a polícia estaria procurando por eles por furto de propriedade". A caixa de coleta está segura dentro da Prefeitura, ele argumentou, até que a questão seja resolvida.

A moradora de Wausau Pamela Bannister, fazendo um discurso durante uma reunião do conselho da cidade na noite de terça-feira, pediu a Diny que se desculpasse e reinstaurasse a caixa de coleta.

"Isso é o tipo de ato que visa causar problemas", disse Bannister. "Não reduz a retórica que estamos enfrentando neste ciclo eleitoral. Não realiza nada de benéfico e, na minha opinião, constitui interferência e intimidação no voto."

A discussão sobre o deslocamento da caixa de coleta levantou preocupações sobre a política em torno das caixas de coleta de votos ausentes em Wisconsin. As ações de Diny causaram controvérsia e foram vistas como uma tentativa de influenciar o uso das caixas de coleta na cidade.

