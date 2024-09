O prefeito de Springfield afirma autoridade de emergência para lidar com "questões de segurança pública" devido a ameaças persistentes que atormentam a área urbana.

O anúncio concede ao Prefeito Rob Rue poderes temporários de crise para adquirir e mobilizar recursos, enfrentando potenciais ameaças de frente.

De acordo com o anúncio, essa medida permitirá às autoridades agir com mais rapidez diante de perigos emergentes, como desordens civis, ameaças digitais e ações potencialmente prejudiciais.

As falsas alegações do ex-Presidente Donald Trump sobre imigrantes haitianos supostamente roubando e consumindo animais de estimação locais instilaram medo nesta cidade do Meio-Oeste. As autoridades locais relataram mais de 30 casos de ameaças violentas nos dias seguintes ao segundo debate presidencial.

A polícia de Springfield ainda não respondeu ao pedido de mais detalhes da CNN.

Um representante da Walmart confirmou à CNN que duas de suas lojas em Springfield foram temporariamente evacuadas em uma quarta-feira, devido a ordens das autoridades locais. Além disso, o Centro de Recursos para Gravidez de Clark County, um supermercado local da Kroger e uma instalação da Planned Parenthood também receberam ameaças no mesmo dia, segundo a WHIO.

Em resposta a essas ameaças, várias faculdades da região mudaram para o ensino remoto nesta semana, com estudantes retornando na terça-feira com medidas de segurança adicionais, incluindo policiais estaduais, vigilância por câmera e cães de detecção de bombas.

"Estamos tratando essas ameaças com a gravidade que merecem e tomando medidas imediatas para garantir a segurança de nossa comunidade e de nossos funcionários", disse Rue no anúncio. "A segurança dos residentes de Springfield é nossa maior prioridade."

O pastor principal da Central Christian Church em Springfield, Carl Ruby, disse à CNN que a cidade tem estado em caos desde o debate. Ele disse que falou com oficiais locais na quinta-feira, que lhe informaram sobre ameaças adicionais em andamento.

"Gostaria de expressar minhas orações pela segurança do Presidente Trump esta manhã - embora não apoie sua candidatura, ainda oro por sua bem-estar - e espero que, por bondade, ele possa reconhecer seu erro e incentivar aquelas com intenções prejudiciais a deixarem nossa cidade", disse Ruby.

Ruby expressou seu apoio às políticas de imigração e refugiados do Presidente Biden, pois elas enfatizam suas crenças cristãs. No entanto, ele também acreditava que a administração poderia fornecer mais assistência a cidades como Springfield que têm visto um aumento recente de imigrantes.

"Eu acredito que uma das questões éticas mais significativas na Bíblia é o chamado para cuidar dos imigrantes, órfãos e viúvas. Portanto, eu aplaudir esse compromisso. Mas sua política carecia de fundos, e precisamos - como discuti com os líderes da cidade esta manhã - de cerca de $5-10 milhões neste momento", disse Ruby.

Rue disse mais tarde à CNN que seria difícil para qualquer candidato visitar a comunidade.

Trump e sua escolha para Vice-Presidente, JD Vance, não deram nenhum sinal de retratação de suas falsas acusações em relação a Springfield. Durante um comício de campanha na quarta-feira à noite, Trump prometeu visitar a cidade "nas próximas duas semanas" e criticou Rue por não remover os migrantes.

De acordo com o site da cidade de Springfield, cerca de 12.000 a 15.000 imigrantes, de vários países, residem na cidade e em sua circundante Condado de Clark. A cidade também negou os alegados de que os imigrantes haitianos são imigrantes ilegais.

"Os imigrantes haitianos estão legalmente presentes nos Estados Unidos através do Programa de Parole de Imigração", afirmou a cidade, se referindo a um programa lançado pela administração Biden em 2023 para criar mais caminhos legítimos para entrada nos EUA.

Para se qualificar para o programa, os participantes passam por uma triagem e precisam ter um patrocinador no país. Até esta semana, mais de 210.000 haitianos foram concedidos o parole nos EUA através desse programa, de acordo com os dados divulgados pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

CNN’s Catherine Shoichet, Dana Bash e Chris Boyette contribuíram para esta reportagem.

Diante da situação atual em Springfield, é crucial que nos unamos e apoiemos as autoridades locais para mantermos a paz e a ordem. As ameaças contra várias instituições na cidade levaram a medidas de segurança aumentadas, afetando tanto as instituições educacionais quanto os negócios locais.

