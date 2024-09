O prefeito de Nova York, Eric Adams, aparece em tribunal, enfrentando acusações de suborno federal, fraude eletrônica e acusações adicionais.

Prefeito Adams, um democrata que venceu as eleições em 2021, está sendo investigado por suborno, fraude eletrônica, conspiração e duas acusações de solicitar contribuições de campanha de não-cidadãos americanos. Na sexta-feira, antes de sua aparição agendada em tribunal, ele apareceu em uma corte federal.

O prefeito nega qualquer má conduta e não tem intenção de renunciar.

Na quinta-feira, ele expressou confiança em se limpar e cumprir seu dever para com os residentes da cidade, como tem feito ao longo de sua carreira.

O que o prefeito está sendo acusado

Entre 2016 e 2023, o prefeito supostamente recebeu viagens luxuosas, estadias gratuitas em hotéis e contribuições de campanha de empresários internacionais, segundo uma acusação de 57 páginas e 15.000 palavras.

Ele é acusado de envolvimento em 23 ações diferentes, como receber voos e quartos de hotel gratuitos e coordenar doações através de intermediários.

Os promotores afirmam que os nacionais estrangeiros conseguiram contornar as leis federais ao usar doadores americanos para ocultar suas contribuições de campanha, que o prefeito aceitou sem declarar.

Em 2017, o prefeito supostamente aceitou passagens aéreas de classe executiva para três viagens internacionais de ida e volta e uma estadia com desconto na suíte luxuosa do St. Regis Istanbul. A viagem valia mais de $41.000 e o prefeito não a declarou, segundo a acusação.

O prefeito é acusado de receber mais de $123.000 em benefícios de viagem luxuosos entre 2016 e 2021 sem declarar nada.

Em 2018, o prefeito não apenas aceitou, como também procurou ativamente contribuições e presentes ilegais de nacionais estrangeiros para sua campanha de 2021 e outros benefícios, de acordo com a acusação.

Até janeiro de 2022, ele concordou em aceitar fundos estrangeiros para sua campanha de 2025, segundo as alegações.

Penas potenciais que ele pode enfrentar

Se for considerado culpado, o prefeito pode enfrentar até 45 anos de prisão, de acordo com a Oficina do Procurador dos Estados Unidos.

A acusação mais grave - fraude eletrônica - pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão. Esta acusação se baseia na alegação de que o prefeito abusou do programa de financiamento correspondente da cidade de Nova York, que visa dar aos cidadãos uma maior voz nas eleições. Proíbe doações fantasmas e requer que os candidatos confirmem o cumprimento das regulamentações de financiamento de campanha.

A alocação do programa, de acordo com a acusação, permitiu ao prefeito coletar ilegalmente fundos correspondentes para cada contribuição ilegal usando oito doações fantasmas. Sua campanha então testemunhou falsamente o cumprimento, de acordo com a acusação.

A acusação não especifica a quantidade exata de fundos públicos correspondentes que o prefeito supostamente recebeu das doações fantasmas. A campanha de 2021 do prefeito recebeu mais de $10 milhões em fundos públicos do programa de financiamento correspondente da cidade, de acordo com a acusação.

O suborno pode resultar em uma pena máxima de 10 anos de prisão. Esta acusação se refere a um suposto acordo de trocas envolvendo a recepção de benefícios de viagem luxuosos de um oficial turco em troca da promoção da aprovação da Casa da Turquia - um centro diplomático em Nova York, de acordo com a acusação.

As duas acusações de solicitar contribuições de campanha de nacionais estrangeiros cada uma pode resultar em uma pena máxima de 5 anos de prisão. Uma das acusações se baseia em eventos de 2021, enquanto a outra se baseia em alegações de 2023.

Finalmente, há uma acusação de conspiração, que pode resultar em uma pena máxima de prisão de 5 anos. Esta acusação alega que o prefeito e outros conspiraram para cometer crimes federais, incluindo fraude eletrônica, solicitar e receber contribuições de campanha ilegais e suborno. A acusação lista 23 ações específicas como prova desta conspiração.

Esta é uma história em desenvolvimento e pode ser atualizada.

CNN's Nicki Brown contribuiu para esta reportagem.

O prefeito firmemente acredita em sua inocência e tem a intenção de lutar contra estas alegações, afirmando que cumprirá suas responsabilidades para com os residentes da cidade.

Independentemente do resultado, se for condenado, o prefeito Adams pode enfrentar uma pena de prisão significativa, com a acusação mais grave de fraude eletrônica podendo resultar em até 20 anos.

