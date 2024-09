O preço das ações da Wells Fargo diminui após o anúncio de uma penalização regulatória por suspeita de lavagem de dinheiro pelo órgão regulador americano.

O Escritório do Controlador da Moeda dos EUA, um importante supervisor bancário, anunciou na quinta-feira que impôs medidas disciplinares contra o Wells Fargo devido a insuficiências em seus protocolos de gerenciamento de riscos.

As ações do banco caíram 5% durante as sessões de negociação do meio-dia.

O regulador teria destacado falhas nas procedimentos de gerenciamento de riscos de crimes financeiros e nos controles internos de combate à lavagem de dinheiro do Wells Fargo.

De acordo com a ação de enforcement, o emprestador precisa obter aprovação do OCC antes de ingressar em novas empreitadas em áreas de médio ou alto risco para lavagem de dinheiro ou aplicação de sanções. No entanto, o regulador não pretende impor multas monetárias.

"Estamos dedicando consideráveis recursos para abordar uma significativa parcela do que está estabelecido no acordo formal e continuamos comprometidos em concluir o trabalho com a mesma urgência de nossas outras obrigações regulatórias", declarou o banco em comunicado.

Desde 2016, o Wells Fargo tem pago bilhões de dólares para resolver diversas acusações civis e criminais, que envolveram uma estratégia de longo prazo que incluiu desviar indevidamente pagamentos de empréstimos, tomar indevidamente casas, repossuir ilegalmente veículos, cobrar erroneamente taxas e juros e impor repentinamente custos de overdraft.

No passado recente, o antigo líder da divisão de varejo do banco foi condenado a três anos de supervisão, enquanto o antigo CEO do banco foi proibido de atuar na indústria.

As medidas disciplinares contra o Wells Fargo pelo Escritório do Controlador da Moeda poderiam potencialmente afetar a economia e o desempenho comercial do banco. Apesar da falta de multas monetárias, a necessidade de aprovação antes de ingressar em novas empreitadas em áreas de alto risco pode atrapalhar a expansão futura dos negócios do banco.

