O potencial ressurgimento das atrocidades de 6 de Janeiro pode não influenciar as próximas eleições.

Investigador especial Jack Smith e a ex-deputada Liz Cheney impulsionaram a questão das alegações falsas de fraude eleitoral de Trump em 2020 para o auge de sua disputa apertada com a candidata democrata Kamala Harris. Esta situação recorda um capítulo vergonhoso na história americana.

Cheney, acompanhando Harris em Wisconsin, apresentou-se como uma força bipartidária impedindo que Trump conquistasse a Casa Branca. Apesar da invasão do Capitólio por apoiadores de Trump, seus esforços para manipular uma eleição justa e suas tentativas contínuas de degradar o sistema democrático americano, a possibilidade de seu retorno persiste.

Esta situação destaca o cenário fragmentado do país e o desejo do Partido Republicano de manter o poder. Mais significativamente, destaca o poderoso apelo que fez de Trump uma autoridade política histórica e duradoura.

Cheney, uma conservadora rigorosa, uniu-se a Harris em Wisconsin, um estado crucial, para persuadir moderados e republicanos desconfiados de Trump a votar no democrata, apesar de suas divergências políticas.

Falando ao público em Ripon, Wisconsin, Cheney disse: "O valor conservador mais fundamental é a lealdade à nossa Constituição". Ela enfatizou: "Hoje, nossa república enfrenta uma ameaça sem precedentes".

Cheney acusou Trump de não ter empatia. "Donald Trump é mesquinho, vingativo e cruel, e Donald Trump não é apto a governar esta grande nação".

Este encontro memorável foi marcado pela agitação política desencadeada pelas atividades de Trump quatro anos antes. Uma diferença marcante no cenário político americano: o pai de Cheney, o ex-vice-presidente Dick Cheney - conhecido por sua impopularidade entre os democratas - também endossou Harris. Cheney declarou: "Eu nunca votei em um democrata, mas este ano, estou orgulhosamente votando na vice-presidente Kamala Harris".

Durante seu mandato na Câmara, Cheney acabou perdendo sua posição de liderança e foi derrotada em uma primária por um rival após se opor aos esforços de Trump para ignorar a vontade dos eleitores em 2020. Além disso, ela teve um papel de liderança em um comitê bipartidário que advogava por acusações criminais contra o ex-presidente duas vezes impeachado por causa do ataque de 6 de janeiro de 2021. No estado disputado de Wisconsin, o apoio de Cheney poderia influenciar a eleição.

Na próxima semana, Cheney e ex-funcionários da Casa Branca de Trump, Alyssa Farah Griffin, Cassidy Hutchinson e Sarah Matthews, debaterão o comportamento de Trump em um evento em Pennsylvania, exclusivamente revelado pela CNN.

Harris expressou admiração pela coragem de Cheney e prometeu: "Qualquer um que advogue pelo fim da Constituição dos Estados Unidos, como Donald Trump fez, nunca deve novamente alegar a presidência de nossa nação".

A aparição de Cheney ocorreu após Smith ter voltado aos holofotes, com um documento judicial desclassificado oferecendo novas informações sobre sua acusação contra Trump, que tem frustrado tentativas anteriores de levá-lo a julgamento antes das eleições.

Smith alega que Trump disse a familiares: "Não importa se você ganhou ou perdeu a eleição. Você ainda precisa lutar com todas as suas forças". Este documento representa o esforço de Smith para salvar o caso prejudicado pela maioria conservadora do Supremo Tribunal, que concedeu imunidade a Trump e a ex-presidentes por ações durante seu mandato.

Consequências políticas incertezas do foco renovado em 6 de janeiro

O foco renovado nas recusa de Trump em reconhecer o resultado da eleição de 2020 e no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro pode parecer um revés político para Trump. No entanto, é um testemunho do sucesso de Trump em reescrever a história que esta questão pode não ser um fator decisivo nas eleições.

Ao deixar a Casa Branca em janeiro de 2021, com a cidade segregada por cercas de alta segurança e sem assistir à posse de Joe Biden, teria sido inimaginável pensar que Trump teria uma forte chance de recuperar a presidência em um segundo mandato não consecutivo.

Apesar de horrorizar muitos americanos, a conduta de Trump após a eleição não é percebida como desqualificadora por uma parte significativa da população. Trump contestou as alegações de seus adversários de que ele representa uma grave ameaça à Constituição, argumentando que Biden e Harris são a verdadeira ameaça e acusando-os de inspirar duas tentativas de assassinato contra ele. "Eu provavelmente levei um tiro na cabeça por causa das coisas que eles dizem sobre mim", disse Trump durante um debate com Harris no mês passado. "Eles falam sobre democracia. Eu sou uma ameaça à democracia. Eles são a ameaça à democracia".

A pegada de Trump na base republicana lhe permite intimidar a maioria dos líderes do partido para que o apoiem e se juntem à sua campanha para revisar sua conduta pós-eleição. Ele também renovou dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral à medida que o voto antecipado começa neste ano para evitar outra possível derrota.

A capacidade de Trump de persuadir republicanos de que ele foi vítima de perseguição política ajudou em sua vitória nas primárias republicanas. E a perspectiva de outro presidente democrata começa a amenizar algumas das feridas mais profundas dos republicanos de 2020. Por exemplo, Trump está programado para colaborar com o governador da Geórgia, Brian Kemp, na sexta-feira, em um estado decisivo, para discutir o furacão Helene, um político que Trump criticou por muito tempo por não apoiar seus esforços para anular a vitória de Biden na Geórgia.

A perspectiva de Trump retornar à presidência preocupa muitos americanos devido à sua promessa de buscar vingança em um segundo mandato e ameaçar prender seus oponentes políticos.

No entanto, as tendências autoritárias de Trump apelam a muitos eleitores republicanos que acreditam que a administração Biden está usando a justiça contra ele. Apesar de não haver provas concretas, alguns dos promotores envolvidos nos casos criminais e civis de Trump, notavelmente na Geórgia e em Nova York, têm backgrounds políticos que criticaram o ex-presidente. No entanto, todas as acusações criminais contra Trump vieram de grandes júris legítimos ou procedimentos legais, e ele foi acusado por um júri de seus pares durante seu julgamento em Manhattan com base em um pagamento de silenciamento a uma atriz de filmes para adultos.

Além do caso da eleição federal, Trump enfrenta um semelhante na Geórgia com base em leis de associação criminosa. Um juiz nomeado por Trump anulou outra acusação de Smith – envolvendo a má manipulação de documentos classificados no clube da Flórida de Trump – embora o procurador especial esteja contestando sua decisão.

Smith delineia uma narrativa devastadora – mas Trump evitou até agora um julgamento

Em sua mais recente apresentação ao tribunal distrital em Washington, Smith alega que Trump tentou reverter os resultados legítimos das eleições em sete estados onde ele perdeu. Como réu neste caso e em todos os outros casos criminais contra ele, Trump tem o direito à presunção de inocência.

Dado o clima altamente partidário, o procurador especial estava destinado a encontrar acusações de viés, já que, apesar de sua independência nominal, opera sob a supervisão do Attorney General de Biden, Merrick Garland. No entanto, não processar um presidente que escapou da responsabilidade política quando os senadores republicanos recusaram-se a condená-lo durante seu segundo impeachment, poderia estabelecer um precedente precário benéfico para presidentes futuros que buscam ignorar as perdas eleitorais.

Embora Smith ainda precise convencer um júri de que Trump violou a lei, os fatos essenciais não são debatíveis.

O ex-presidente recusou-se a reconhecer o resultado da eleição de 2020 que ele perdeu. Suas acusações de fraude – muitas vezes sem prova – foram rejeitadas por vários juízes e até pelo Supremo Tribunal. Ele encorajou uma reunião em Washington e provocou seus apoiadores, que danificaram o Capitólio e atacaram oficiais de lei e ordem. O ex-presidente celebrou aqueles que tentaram obstruir a certificação eleitoral como heróis e prometeu perdoá-los se recuperar o poder. Suas ações não apenas ameaçaram o princípio americano querido de transições pacíficas entre presidentes, como também minaram a confiança de milhões de americanos no sistema legal e eleitoral.

Biden destacou a ameaça de Trump à democracia como o foco principal de sua agora abandonada campanha presidencial, alertando que seu antecessor representa um perigo sem precedentes aos valores centrais da América. No entanto, Harris, enquanto reconhece os perigos de Trump, destaca a transformação geracional que ela oferece como seu foco principal.

Seu método é um reconhecimento de que há muitas outras preocupações – como preços altos de alimentos, custos de moradia e despesas com cuidados infantis – que captam a atenção dos eleitores tanto, se não mais, quanto aos alarmes abstratos de democracia.

De acordo com uma pesquisa CNN/SSRS de setembro, cerca de 4 em 10 eleitores prováveis classificaram a economia como a consideração mais importante ao escolher um candidato. A proteção da democracia ficou em segundo lugar com 21%, a imigração com 12% e o aborto com 11%. Os apoiadores de Harris eram mais propensos do que outros a priorizar a proteção da democracia (37%) em relação à economia (21%).

Embora os eventos de 6 de janeiro de 2021 tenham sido assustadores, eles não são o assunto dominante quatro anos depois.

Mas se Trump vencer, futuros historiadores podem questionar por que um ex-presidente que tentou desmantelar a democracia para manter o poder foi capaz de explorar o mesmo sistema para recuperar a Casa Branca.

O renovado foco nas ações de Trump em torno da eleição de 2020 e no motim do Capitólio desencadeou debates dentro do Partido Republicano sobre a lealdade aos princípios democráticos. Cheney, que tem sido vocal contra os esforços de Trump para subverter a eleição, é esperado para desempenhar um papel significativo na moldagem da postura do partido sobre a política.

Apesar das investigações em andamento e das alegações de tentativa de anular os resultados eleitorais legítimos, Trump continua a receber apoio dentro de sua base, levantando questões sobre o impacto da política nas percepções da verdade e da responsabilidade.

