O potencial da moda para influenciar a política e a cultura

Esta é apenas a mais recente gota de água de uma época chuvosa de moda supostamente política.

Tudo começou com as festas de calças em solidariedade com a candidata presidencial americana Hillary Clinton em 2016. Depois, evoluiu com os supremacistas brancos uniformizados com polos e caqui durante as suas infames manifestações em Charlottesville no ano passado.

À medida que os efeitos do Brexit, de uma Casa Branca de Donald Trump e da ascensão do chamado ativismo de extrema-direita na Europa e na América do Norte se propagam pelas águas culturais, o vestuário político é uma tendência. Manifestantes de todos os quadrantes - feministas, supremacistas brancos, antifa, nacionalistas e defensores da justiça social - estão a vestir-se de acordo com as suas mentalidades políticas.

Este tipo de vestuário político não é o código de vestuário dos políticos. Trata-se de indivíduos e grupos que utilizam o vestuário do dia a dia para expressar a sua perspetiva política. O problema é que, muitas vezes, os participantes e comentadores, repórteres e académicos, apressam-se a chamar-lhe moda. Mas será que o vestuário político é moda?

O que é a moda?

A dimensão política do vestuário é intuitivamente compreendida desde o momento em que os indivíduos nascem. Porque, essencialmente, a sociedade humana é igual à sociedade vestida. O que se veste, como se veste e quando se veste constituem expressões de graus de liberdades e influências sociais.

A expressão do vestuário abrange toda a gama política, desde a conformidade à rebelião. Em termos simples, o estilo de vestuário que desafia - ou é entendido como desafiador, ou que oferece uma alternativa ao status quo - adquire espontaneamente um significado político.

Daí o poder social do vestuário e o impacto político de ver muitas pessoas vestidas de acordo com um determinado estilo. Durante as contra-manifestações em Charlottesville, na Virgínia, no verão passado, os manifestantes antifa que se opunham aos supremacistas brancos vestiam "black bloc" - uma espécie de uniforme totalmente preto, destinado a mostrar uma posição unificada e dura contra o discurso racista anti-negro.

Simultaneamente, o traje "black bloc" indicava a vontade de recorrer à violência se necessário, à semelhança do que fizeram os Panteras Negras nos anos 60 e 70. Os Panteras tiraram partido de uma lacuna na segunda emenda da Constituição dos EUA que tornava legal o uso de armas de fogo não escondidas em público.

O traje político é um esforço concertado de um grupo de indivíduos para chamar a atenção para uma questão social. Fazem-no vestindo-se de acordo com um estilo codificado. A receita do traje político tem todos os ingredientes da moda, mas não nas proporções correctas.

A moda - tal como é definida - ocorre quando uma sociedade em geral concorda com um estilo, uma estética ou uma sensibilidade cultural durante um período de tempo. O alcance social considerável da moda e a data de validade necessária é o que a torna tão útil como marcador de tempo.

É utilizada no cinema, na literatura ou na investigação em ciências sociais. Assim, a moda significa mudanças temporais de gosto a uma escala social. A moda ocorre em qualquer domínio das actividades humanas, incluindo as artes, a música, a tecnologia, até o discurso académico e, claro, o vestuário.

A fonte da confusão

Podemos atribuir a confusão entre o vestuário político e a moda à presença pública omnipresente e omnipresente da indústria da moda contemporânea. Desde o século XVIII, um grande sector da indústria tem-se ocupado do fabrico do que nos veste: Isto inclui vestuário, acessórios, serviços e produtos de beleza. Esta indústria, juntamente com os anunciantes, fundiu-se numa indústria da moda abrangente.

Não é de estranhar, portanto, que no mundo globalizado de hoje, a maioria das pessoas identifique automaticamente o vestuário com a moda. Afinal, elas são um dos resultados mais visíveis da indústria da moda. É claro que a indústria da moda não faria nada para esclarecer este facto; é do seu interesse ser vista como a fonte da moda.

Essa mesma indústria da moda emprega um exército global de analistas de tendências para combinar registos históricos e uma multiplicidade de fontes e acontecimentos culturais actuais. Utilizam estes dados para identificar as cores, os estilos e os produtos que as pessoas vão querer na próxima estação.

Mais preocupante, porém, é o facto de os estudiosos da moda estarem a contribuir para a confusão pública sobre o vestuário político como moda. Estão a utilizar indistintamente os termos "vestuário", "estilo" e "moda" sem ter em conta a sua diferença semântica fundamental. Há também uma explicação cultural para este facto. A moda é uma disciplina académica emergente, o que a torna muito na moda neste momento. Se a palavra "moda" for incluída no título de um artigo académico ou de um livro, é provável que o público leitor a siga.

A tendência de vestir-se de político

Será que, tal como os estudos de moda, o vestuário político é uma tendência de moda? Com base no número de colecções que incluíram declarações políticas durante as semanas da moda de 2017, a resposta seria um rotundo sim. Várias colecções durante a última temporada de semanas de moda utilizaram declarações políticas.

As palhaçadas políticas nas passerelles incluíram chapéus cor-de-rosa em Missoni. Havia bandanas brancas como símbolo de inclusão em Tommy Hilfiger, Thakoon, Prabal Gurung, Phillip Lim, Dior e Diane von Furstenberg.

Entretanto, boinas pretas à la guerrilha ou uniformes dos Panteras Negras foram mostrados na Dior. Também todo o tipo de slogans impressos ou bordados numa diversidade de peças de vestuário surgiram em Ashish Gupta, Public School e Christian Siriano, pontuados por roupa interior gráfica na coleção da LRS.

No entanto, isto não é necessariamente uma boa notícia. A indústria da moda tem um historial sólido de cooptação de movimentos políticos e contraculturais, de grupos marginalizados e de culturas não ocidentais, obtendo depois um bom lucro com isso.

Não haveria nada de errado em ganhar dinheiro desta forma, exceto que o resultado da cooptação pela indústria da moda é a irrelevância cultural. Tal como outros bens, a moda tem de ser consumida antes do seu prazo de validade.

A boa notícia é que o vestuário político pode estar na moda, mas não é moda. Nem mesmo a indústria global da moda pode impedir que os indivíduos usem os seus corpos vestidos como uma ferramenta para o discurso político.

Por isso, vá em frente, escolha a sua t-shirt com gráficos políticos preferida ou vista as cores do seu partido de eleição. Mas lembre-se que isso não é moda, a não ser que quase toda a gente decida vestir-se da mesma forma durante algum tempo. Nesse caso, as tuas opções são: Abraçar o seu estatuto de moda ou mudar de roupa ou de filiação política.

Fonte: edition.cnn.com