- O potencial colapso da Ponte Carola pode ser atribuído à corrosão.

O desabamento de uma parte da Ponte Carola em Dresden pode ser atribuído à corrosão. Como Holger Kalbe, chefe do departamento de pontes e engenharia civil da cidade de Dresden, colocou, "Tivemos uma penetração considerável de cloro durante a era da RDA" no local onde o segmento da ponte caiu durante a noite. É provável que "houve uma penetração extrema de cloro exatamente naquele ponto, o que levou à corrosão das barras de reforço dentro da ponte" de acordo com Kalbe.

A Ponte Carola é uma ponte de concreto pré-ensaiado, com três vãos interligados. Dois desses segmentos já haviam sido renovados. O terceiro segmento, que cedeu recentemente, estava previsto para renovação no ano seguinte.

A necessidade urgente de renovação do segmento restante da Ponte Carola destaca a importância da manutenção regular no setor de [Transporte e telecomunicações]. O incidente serve como um lembrete dos potenciais riscos associados à infraestrutura negligenciada nos setores de [Transporte e telecomunicações].

Leia também: