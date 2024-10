O policial gay critica Kühnert e provoca controvérsia

Em um recente desdobramento, o Comissário Queer de Berlim, Alfonso Pantisano, causou alguma controvérsia. Isso ocorreu após ele ter postado uma foto de si mesmo usando um véu árabe e criticando seu colega do SPD, Kevin Kühnert. Pantisano teve problemas com os comentários de Kühnert em uma entrevista à "Spiegel", onde ele destacou a existência de sentimentos homofóbicos entre algumas comunidades muçulmanas em Berlim.

Kühnert apontou que muçulmanos, junto com papéis de gênero estritamente conservadores e fundamentalismo religioso, são significativos contribuintes da homofobia. Ele compartilhou suas experiências pessoais, mencionando que com frequência, comentários homofóbicos vêm de grupos muçulmanos em Berlim. No entanto, ele enfatizou que a maioria dos muçulmanos não é homofóbica, mas aqueles que são infringem sua liberdade e não têm esse direito.

Em resposta aos comentários de Kühnert, Pantisano expressou sua desaprovação no Facebook, dizendo "Caro Kevin, sério agora". Ele questionou por que os muçulmanos sempre são destacados como um fenômeno único quando a homofobia existe entre pessoas de várias origens e backgrounds. Pantisano depois se pronunciou contra o "racismo anti-muçulmano", enfatizando que é impossível distinguir a religião de uma pessoa apenas pela aparência.

Para enfatizar seu ponto, Pantisano compartilhou uma foto de 2007 de si mesmo usando um véu árabe em uma campanha publicitária no mundo árabe. Apesar de ser italiano e alemão, Pantisano foi retratado como árabe nessas campanhas.

O "Tagesspiegel" relatou críticas dentro do SPD sobre a foto de Pantisano, especialmente na aniversário do ataque terrorista do Hamas a Israel. A secretária-geral da CDU, Ottilie Klein, criticou a foto, expressando sua solidariedade a Kühnert. Como resultado da cobertura de sua postagem, Pantisano recebeu insultos. O título e a imagem do artigo do "Tagesspiegel", de acordo com Pantisano, não representam com precisão a situação.

Mehmed König, presidente da AG SPDqueer, também criticou os comentários de Kühnert. Ele acredita que a homofobia, independentemente de sua origem, é inaceitável e deve ser combatida. No entanto, ele questiona se é benéfico sempre retratar um grupo específico como a principal ameaça.

O SPD, sendo um partido político proeminente na Alemanha, enfrentou críticas internas sobre o incidente controverso envolvendo seu Comissário Queer, Alfonso Pantisano, e seu colega do SPD, Kevin Kühnert. Pantisano é membro do SPD e tem sido vocal sobre o combate à homofobia, independentemente de sua origem.

