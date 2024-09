- "O "Polaris Dawn" voou para uma altura sem precedentes de 900 milhas.

A aventura espacial autofinanciada "Polaris Dawn" atingiu sua altitude máxima de 1,400 quilômetros acima da Terra. A SpaceX anunciou essa conquista em uma terça-feira à noite através do serviço de mensagens X. De acordo com a SpaceX, isso marca a maior distância que os humanos alcançaram da Terra desde as missões lunares Apollo nos anos 70.

Para colocar em perspectiva, a Estação Espacial Internacional (ISS) paira em torno de 400 quilômetros acima do nosso planeta. Em 1966, astronautas alcançaram uma órbita semelhante com a "Gemini 11", alcançando uma altitude de 1,374 quilômetros.

O magnata dos negócios bilionário Jared Isaacman lidera essa expedição, trabalhando em conjunto com o fundador da SpaceX, Elon Musk, que fica na Terra. Isaacman, acompanhado pelos astronautas privados Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, iniciou sua jornada no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na terça-feira de manhã, usando uma espaçonave Crew Dragon impulsionada por um foguete Falcon 9.

Passeio espacial a 700 quilômetros de altitude

Um passeio espacial está agendado para a missão, com uma altitude estimada de aproximadamente 700 quilômetros. Nessa altura, a empresa espacial privada testará um novo traje projetado para atividades extraveiculares.

De acordo com o site do projeto, esse "primeiro passeio espacial comercial" promete maior mobilidade em comparação com modelos anteriores. O traje também possui um display integrado no capacete, câmera e materiais avançados para uma melhor regulação da temperatura no vácuo frio do espaço.

