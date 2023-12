O poder por detrás do trono de Marc Marquez no MotoGP

Marquez bateu recordes atrás de recordes na sua relativamente curta carreira e redefiniu o que é possível fazer ao volante de uma moto de MotoGP multimilionária.

Durante todo o tempo que o catalão de 26 anos esteve na categoria rainha, Hernandez tem sido a sua sombra. Em qualquer fim de semana de MotoGP, o afável piloto de 44 anos está lá, de prancheta na mão, a sussurrar conselhos ao ouvido de Marquez e a controlar a intensa atividade na garagem à sua volta. Os dois parecem inseparáveis; amigos com uma ligação inquebrável.

O próprio Marquez fala com evidente afeto pelo seu colega espanhol. "Comecei a trabalhar com ele em 2011", diz o múltiplo campeão à CNN Sport. "Claro que, durante esse tempo, houve grandes momentos, maus momentos, mas é como se ele não fosse o meu mecânico-chefe, é meu amigo."

Como um casamento

Mas a maioria dos amigos não tem de desempenhar o papel de polícia bom e mau como engenheiro-chefe de um campeão do mundo.

"O que se passa é que é preciso separar a relação pessoal", diz Hernandez à CNN Sport.

"Quando começo, não quero ser amigo do piloto, porque isto é um trabalho, estamos num mundo profissional. Quer sejamos bons amigos ou não, quando estamos com um campeão, ou com qualquer piloto, eles querem o resultado."

A personalidade não conta para nada, diz ele: "Podes ser simpático, um tipo engraçado, mas no final, se não estiveres a fazer bem o teu trabalho...", Hernandez sorri, assobia e faz um gesto com o polegar, "estás fora".

O chefe de equipa é suficientemente generoso para atribuir a Marquez a ligação especial da dupla.

"Podemos estar com um piloto durante 10 anos e nunca sermos amigos, a relação é apenas profissional. Com Marc é diferente", diz Hernandez.

"Mas não quer dizer que tudo esteja certo quando estamos a trabalhar; muitas vezes, discutimos, muitas vezes estamos à procura da melhor forma de fazer algo, e muitas vezes não estamos de acordo... mas isso faz parte do trabalho."

O jornalista David Emmett, uma das vozes mais proeminentes do paddock de MotoGP e editor do influente site MotoMatters, viu a relação entre Hernandez e Marquez florescer.

"É realmente como um casamento bem-sucedido", disse Emmett à CNN Sport. "Marc confia em Santi, e Santi está aberto às ideias de Marc. Eles passam horas todos os dias analisando dados, discutindo maneiras de melhorar todos os aspectos da corrida, tanto na pista quanto em casa.

"Ganham juntos e perdem juntos, aceitam os elogios e as culpas juntos."

O bichinho das corridas

Hernandez nasceu no mundo da engenharia - o seu pai trabalhava como mecânico - e correu com scooters em criança. O seu irmão correu no campeonato espanhol, mas o jovem Hernandez estava mais interessado no futebol do que no MotoGP. É notória a frequência com que utiliza o futebol como analogia para o seu trabalho.

Gradualmente, começou a apanhar o bichinho das motos. Depois, em adolescente, teve um golpe de sorte.

Enquanto estudava para ser mecânico e trabalhava numa oficina, surgiu uma oportunidade de trabalhar no lendário fabricante de suspensões Showa.

"Precisavam de um jovem para uma aprendizagem e para lhe ensinarem tudo sobre suspensões, e eu tive a sorte de conhecer algumas pessoas que trabalhavam no campeonato do mundo e eles deram-me a oportunidade. E agora, aqui estou eu."

O calendário do MotoGP é uma trabalheira. Com 19 corridas em cinco continentes, as equipas viajam mais de 123 quilómetros ao longo de uma época.

É o suficiente para colocar qualquer um sob pressão e Hernandez admite que pode ser difícil.

"Tenho uma filha, ela vive em Londres, eu estou em Barcelona; mas não é só a minha filha, tenho o meu companheiro, o meu pai, o meu irmão, os meus tios, toda a família, é preciso isso."

Entre as corridas, Hernandez, que vive em Barcelona, tenta regressar a casa sempre que pode, mas nem sempre é possível.

"Depende: por exemplo, nas últimas três corridas da época, na Ásia, é preciso ir para a frente, porque estamos fora três semanas seguidas", explica.

"Neste momento, prefiro ir a casa entre as corridas, mesmo que seja apenas por uma semana ou cinco dias. Claro que, quando era mais novo, gostaria de ficar, porque tudo é novo, mas depois de 22 anos, nem tanto."

Sem descanso

Mesmo na época baixa, há pouco descanso.

Há um teste de pós-temporada em novembro, uma análise do desempenho da equipa e uma reunião com os engenheiros japoneses para preparar o próximo campeonato.

Mas, diz Hernandez, o descanso é vital.

"É como os pilotos", diz ele. "Eles têm de parar, não podem continuar no ginásio, manter a condição física todos os dias, porque também precisam de recuperar.

"Eu também - é preciso desligar, quer dizer, tirar duas ou três semanas, desfrutar com a família, com os amigos, porque este trabalho é um grande sacrifício, porque não se faz nada com os amigos da família, por isso, esse tempo é muito importante para recarregar as baterias."

A era Marquez tem sido uma era dourada para a Honda e o fabricante domina o desporto. Mas o sucesso, explica Hernandez, só aumenta a pressão.

"É como no futebol, quando se está com uma equipa que tem de ganhar a liga, o campeonato, a liga europeia, tudo, se não se ganha nada é um desastre.

"Aqui é a mesma coisa. Quando se está com um ciclista como o Marc, todos os anos se começa a época a pensar em ganhar o campeonato do mundo, não em terminar entre os cinco primeiros. Sempre que não atingimos o nosso objetivo, não é um bom resultado."

A pressão para vencer

Hernandez acredita que ver um resultado em contexto é vital depois de uma corrida, mas também diz que a pressão é importante.

"É claro que, depois da corrida, temos de olhar para o panorama geral, porque podem acontecer muitas coisas, talvez terminemos em terceiro, mas isso é muito bom, porque talvez haja muitas quedas, ou uma lesão, muitas coisas.

"Mas quando se está com um piloto como o Marc, só há uma coisa a fazer: ganhar. Mas no momento em que não sinto essa pressão, tenho de ir para casa, não posso estar aqui."

As corridas de duas rodas são, por natureza, fortemente influenciadas pelo clima. No MotoGP das Américas de abril, em Austin, as equipas tiveram de enfrentar condições de chuva, seca e vento em dias diferentes.

Então, o que acontece quando uma equipa é confrontada com uma previsão meteorológica deste tipo?

Bem, sim, dizemos 'f***'", ri-se Hernandez. "O que se passa é que a mota nunca é perfeita. Queremos sempre melhorar, melhorar, melhorar, e mesmo que tenhamos 10 dias, precisamos de mais um.

"É a mesma coisa num fim de semana de corrida. Se amanhã todas as sessões forem com chuva e no domingo estiverem secas, só temos duas sessões para fazer a afinação da moto.

"Temos de gerir o tempo e talvez sacrificar algumas coisas hoje para estarmos prontos, e concentrarmo-nos nas coisas mais importantes, como os pneus, a afinação da moto, por isso talvez não cheguemos nas melhores condições, mas para termos a melhor ideia do que podemos fazer no domingo."

Em qualquer fim de semana de corrida, o trabalho de equipa é fundamental, explica Hernandez.

"O meu trabalho, a minha posição, é um pouco como o treinador no futebol, mas à volta do treinador há muitas pessoas, que estão a trabalhar arduamente, e sem isso é impossível.

"Um tipo como eu é a cara, mas nesse momento todos os mecânicos estão sob pressão. Têm de montar a mota rapidamente, não podem cometer um erro. Têm de se preparar, reparar a mota ou mudar um pneu no último momento."

O papel do chefe de equipa é absolutamente crucial para o potencial sucesso de uma equipa, de acordo com Emmett.

"É difícil exagerar a importância do papel de Santi Hernandez. Um grande chefe de equipa pode ouvir o que o piloto diz sobre a forma como a mota se sente e reage e traduzir isso em alterações técnicas para tornar a mota mais rápida. Isso exige confiança, comunicação e uma relação muito forte."

Marquez diz que a relação vai para além da tecnologia. "Claro que falamos de coisas técnicas, mas ele também me ajuda com coisas mentais, com a vida, e essa relação profissional torna-se uma relação muito amigável."

Fama

Hernandez é uma figura distinta no paddock de MotoGP, mas - apesar de algumas brincadeiras do assessor de imprensa da Honda durante a entrevista à CNN Sport, ele insiste que a sua fama se restringe à pista.

"No circuito, claro, quer dizer, as pessoas que vão à pista seguem o MotoGP e se seguirem o Marc ou outros pilotos... conhecem a equipa... vêm ter connosco", diz.

"Depois, em casa, talvez se vá a um restaurante e alguém se aproxima de nós e está a ver o MotoGP e diz 'ah, estás a trabalhar com o Marc', e assim por diante.

"Eu não sou a estrela, somos uma equipa e temos de trabalhar na mesma direção. É como eu digo, eu sou a pessoa que toda a gente conhece e as pessoas pensam que eu faço tudo. Mas sem o resto das pessoas, ou seja, os engenheiros lá atrás e muitas outras pessoas, eu não sou nada".

Mesmo depois de 22 anos no paddock, e com um calendário extenuante que levaria qualquer um ao limite, Hernandez diz que a vida fora do MotoGP é impensável.

"Isto é uma droga", ri-se. "Estou completamente, como dizer em inglês... viciado. Agora é como se eu tivesse de ir para o hospital para tirar esse vício. Mas, para já, não penso nisso".

Seja qual for o futuro, Marquez diz à CNN Sport que a relação com Hernandez vai perdurar. "Se agora eu parasse de correr, ele seria um dos meus melhores amigos na minha vida".

Fonte: edition.cnn.com