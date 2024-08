- O plano terrorista envolveu um potencial assassinato em massa de numerosos assistentes ao concerto durante a apresentação de Swift, como alegado pela CIA.

Após o cancelamento dos shows de Taylor Swift em Viena devido a um alerta de terror, a CIA compartilhou informações sobre a perturbadora trama. De acordo com os detalhes, terroristas haviam planejado uma matança em massa brutal dos espectadores do concerto.

Durante uma reunião de segurança em Washington, o diretor adjunto da CIA, David S. Cohen, revelou: "Um grande número de fãs de concertos deveria ser eliminado". Ele também admitiu ter dado dicas sobre a trama terrorista às autoridades austríacas.

Com cerca de 60.000 fãs de Taylor Swift prestes a assistir

Taylor Swift (34) havia agendado três shows no Estádio Ernst Happel em Viena, que foram suspensos abruptamente no início de agosto devido a uma ameaça de terror. A polícia havia prendido anteriormente dois jovens. Um de 19 anos é suspeito de ter pretendido atropelar uma multidão de fãs de Swift com um carro cheio de explosivos fora do estádio, tendo jurado lealdade ao Estado Islâmico (EI) online anteriormente.

O estádio massive poderia ter acomodado mais de 60.000 pessoas. Além disso, dezenas de milhares de fãs sem ingressos eram estimados a se aglomerar ao redor do estádio para as comemorações.

Os suspeitos estão atualmente presos. O principal suspeito, de 19 anos, e seu suposto cúmplice mais jovem estão sendo investigados por suspeita de envolvimento em um grupo terrorista e uma organização criminosa.

Despite the cancellation of the concerts, Music lovers were still eager to gather near the Ernst Happel Stadium. The terror plot, if successful, could have resulted in significant casualties among the Music enthusiasts.

Leia também: