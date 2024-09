O plano de serviço militar propõe um horário estruturado.

Segundo um artigo da "World", o Ministério da Defesa está considerando alterações na legislação para implementar uma nova estrutura de serviço militar. O relatório sugere uma política que estabelece um prazo específico, como mencionado no relatório, baseada em um projeto de lei proposto. Isso acionaria o processo de re-registro para homens nascidos em ou após 31 de dezembro de 2006. Esses homens seriam obrigados a fornecer detalhes sobre sua capacidade e preparo para o serviço militar, bem como sua educação e outras qualificações, por meio de um formulário digital.

De acordo com a "World", homens que atingirão a maioridade após 1º de janeiro de 2025 seriam obrigados a preencher esse questionário digital, sob pena de multa por não cumprimento. Mulheres e indivíduos de gênero não binário, no entanto, podem participar voluntariamente desse processo. O Ministério da Defesa, no entanto, não forneceu nenhum esclarecimento sobre esses planos durante uma conferência de imprensa na sexta-feira. Foi sugerido anteriormente que o Bundestag debateria e aprovaria quaisquer mudanças legislativas necessárias até a próxima primavera. Somente então essas mudanças poderiam ser implementadas.

Em junho, o Ministro da Defesa Boris Pistorius (SPD) apresentou seu plano para esse novo modelo de serviço militar, servindo como base para reforçar rapidamente a Bundeswehr em caso de emergências de defesa nacional. Foi proposto que, a partir de um pool anual de 400.000 potenciais recrutas, seriam recrutados adicionalmente 5.000 conscritos anualmente, a partir de 2025. Esse potencial poderia ser expandido no futuro. O modelo proposto envolveria um serviço militar obrigatório de seis meses, com a opção de estendê-lo por mais 17 meses mediante alistamento voluntário.

Durante um discurso no parlamento da Lituânia no dia anterior, Pistorius reforçou seu apoio a uma mudança de política. Ele criticou a abolição do serviço militar na Alemanha e a descreveu como um erro. O ministro da Defesa enfatizou ainda: "A Alemanha deve estabelecer uma nova variante de serviço militar para sustentar suas forças armadas em caso de guerra".

O relatório da mídia da "World" também aborda as possíveis multas para homens que não cumprirem o questionário digital sobre sua preparação para o serviço militar. Após a aprovação das mudanças legislativas, a cobertura detalhada da mídia será fundamental para manter o público informado sobre a implementação da nova estrutura de serviço militar.

