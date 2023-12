O pior da inflação pode ter ficado para trás. Uma recessão pode não ser

Por esta altura, no ano passado, a inflação altíssima mal estava a mexer, deixando a Reserva Federal sem outra opção senão continuar a subir as taxas de juro. O S&P 500 estava a entrar num mercado em baixa. Os despedimentos, especialmente no sector tecnológico, acumulavam-se à medida que as empresas reduziam os custos.

E, para cúmulo, os Philadelphia Phillies chegaram ao World Series - um sinal historicamente terrível para a economia, uma vez que se inicia uma recessão sempre que a equipa ganha.

Mas a eventual derrota dos Phillies para os Houston Astros no ano passado foi aparentemente um ganho para a economia, porque nunca houve recessão.

Verdade seja dita, as razões pelas quais não aconteceu em 2023 têm pouco a ver com o basebol e mais com boas políticas e um pouco de sorte.

Ainda assim, como diz o aviso de isenção de responsabilidade sobre investimentos, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

O caso de uma recessão em 2024

O risco de uma recessão tem sido elevado desde que o Fed iniciou seu ciclo de aperto em março de 2022, disse o presidente do Fed, Jerome Powell, a repórteres em dezembro. No entanto, ele disse que "há pouca base para pensar que a economia está em recessão agora".

Mas mesmo quando a economia parece nunca ter estado em melhor forma, há sempre a possibilidade de uma recessão no próximo ano, acrescentou Powell.

Isto porque choques económicos imprevistos - como, por exemplo, uma pandemia global - podem surgir a qualquer momento.

Salvo acontecimentos inesperados no futuro, alguns economistas consideram que as condições actuais ainda têm potencial para provocar uma recessão no próximo ano.

"A recessão está apenas a ser adiada, mas não completamente afastada", disse Kathy Bostjancic, economista-chefe da Nationwide Mutual.

Uma métrica que Bostjancic tem acompanhado de perto é o emprego no sector dos serviços privados, excluindo a saúde e a educação. Os restantes sectores dos serviços privados - como os transportes, o lazer e a hotelaria - são mais cíclicos, o que significa que são mais vulneráveis às recessões económicas. Por isso, estudar os movimentos nesse sector dá-lhe uma melhor noção do estado da economia, disse.

Em novembro de 2022, a contratação mensal no setor de serviços privados, excluindo saúde e educação, foi igual a 92.000, de acordo com dados do Departamento do Trabalho. No entanto, o relatório de empregos de novembro de 2023 mostra uma queda acentuada, com 22.000 novas contratações no setor.

De um modo geral, o crescimento do emprego tem sido sólido ao longo do último ano, o que ajudou a manter a taxa de desemprego abaixo dos 4%.

No entanto, Bostjancic não está convencida de que isso se mantenha no novo ano. A autora considera que há 65% de hipóteses de uma recessão ligeira em 2024 e prevê que a taxa de desemprego suba para 5% no terceiro trimestre. Este valor é quase um ponto percentual superior à mediana das projecções dos responsáveis da Fed para a taxa de desemprego em 2024, de acordo com o último Resumo das Projecções Económicas.

A queda de rendimentos provocada pelo desemprego que Bostjancic prevê levaria provavelmente os consumidores a reduzir as suas despesas e daria origem a uma recessão, disse ela à CNN. E, ao contrário dos últimos anos, os consumidores não têm "qualquer combustível extra" a que recorrer porque esgotaram as poupanças que acumularam durante a pandemia, acrescentou.

Há também um risco de recessão decorrente do próprio Fed. Isto porque o atual nível elevado das taxas de juro do banco central se destina a abrandar a economia para ajudar a aproximar a inflação do seu objetivo de 2%.

Mas se a inflação continuar a recuar e a Reserva Federal esperar demasiado tempo para reduzir as taxas de juro, isso poderá impedir o crescimento da economia, afirmou Louise Sheiner, membro sénior da Brookings Institution e directora de política do Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy.

Isso significa que será um desafio para o Fed determinar quando faz sentido reduzir as taxas de juros, se é que isso vai acontecer.

Por exemplo, Sheiner disse que, como leva algum tempo para que as taxas de juros se espalhem pela economia, as ações anteriores do Fed já podem estar desacelerando a economia o suficiente para que a inflação se aproxime da meta, embora ainda não tenha aparecido nos dados. Se a Fed deixar as taxas de juro inalteradas, pode acabar por ultrapassar o objetivo e provocar uma recessão "por engano".

Por outro lado, existe também o perigo de a inflação se tornar muito mais difícil de combater.

Se a Fed quiser que toda a gente acredite que está empenhada em reduzir a inflação para 2%, "terá de engendrar um abrandamento", disse Sheiner à CNN.

Isso pode significar manter as taxas mais elevadas durante mais tempo do que os investidores estão atualmente a prever, ou mesmo aumentar as taxas de juro.

O caso de mais um ano sem recessão

Não está completamente fora de questão que a Fed consiga uma aterragem suave, um termo utilizado para descrever um cenário em que a inflação arrefece sem um grande aumento do desemprego.

Ao longo dos 11 ciclos de subida das taxas de juro nos últimos 60 anos, que tinham como objetivo fazer baixar a inflação, isso só aconteceu algumas vezes - em 1964, 1984 e 1994. Mas isso não significa que não possa ou não venha a acontecer novamente.

David Mericle, economista-chefe da Goldman Sachs nos EUA, é um dos que acreditam numa aterragem suave.

"A parte difícil da luta contra a inflação parece agora ter terminado", escreveu numa nota de novembro, acrescentando que "as condições para que a inflação regresse ao objetivo estão criadas e os golpes mais fortes do aperto monetário e fiscal estão bem atrás de nós".

Embora houvesse "boas razões para nos preocuparmos" com uma recessão no ano passado, disse ele, ele não "vê nenhum risco particularmente elevado no momento".

Com a taxa de desemprego a rondar níveis historicamente baixos e milhões de postos de trabalho ainda em aberto, "seria surpreendente se tivéssemos uma deterioração súbita do mercado de trabalho", disse Mericle à CNN.

A sua equipa vê apenas 15% de hipóteses de uma recessão nos próximos 12 meses. Referiu-se a isso como a "média histórica incondicional", o que significa que, num determinado ano, acredita que há um mínimo de 15% de hipóteses de uma recessão. Mas quando a inflação estava perto do seu pico durante a turbulência bancária que teve início em março de 2023, os economistas da Goldman Sachs viram 35% de hipóteses de uma recessão nos 12 meses seguintes.

Baixaram as suas previsões a partir de junho, uma vez que a inflação continuou a melhorar, o mercado de trabalho ficou mais equilibrado e a tensão bancária dissipou-se.

Embora Mericle não veja nenhum gatilho "óbvio" para uma recessão, ele disse que provavelmente seria "algum tipo de choque imprevisto na economia".

Fonte: edition.cnn.com