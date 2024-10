O Pink Floyd está a transferir a propriedade do seu catálogo musical para a Sony.

A música e a marca do Pink Floyd se tornaram lendárias na história da música contemporânea, mas as desavenças internas entre seus membros têm sido um problema constante há anos. No entanto, parece que eles conseguiram superar suas diferenças e estão gerando uma substancial renda com seu trabalho novamente.

Relatos sugerem que o Pink Floyd vendeu seu catálogo de músicas e marca para a Sony por cerca de 400 milhões de dólares (aproximadamente 363 milhões de euros). O Financial Times afirma que, embora estejam vendendo a marca e as gravações, eles estão mantendo os direitos autorais de suas músicas. Recentemente, houve desentendimentos entre os membros da banda sobre os detalhes da venda.

A Variety relatou em 2022 que o Pink Floyd estava considerando vender suas gravações musicais e outros ativos por até 500 milhões de dólares (cerca de 453 milhões de euros). No entanto, fontes disseram que alguns potenciais compradores foram desencorajados por comentários do Roger Waters. Como co-fundador, Waters chamou a atenção com declarações controversas sobre Israel, Ucrânia e Rússia.

No entanto, parece que o acordo foi concretizado. O Pink Floyd, fundado em 1965, possui um dos catálogos de música mais valiosos da atualidade, de acordo com a Variety. Álbuns famosos como "The Wall", "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" e "Animals" fazem parte de seu repertório.

Recentemente, várias bandas e artistas notáveis, incluindo Bruce Springsteen, Bob Dylan e os Red Hot Chili Peppers, também venderam seus catálogos de música para diferentes gravadoras. De acordo com a Variety, a Sony pode estar em negociações para adquirir o catálogo da banda de rock britânica Queen. Fontes estimam que mais de um bilhão de euros poderiam estar envolvidos na transação do catálogo da renomada banda, que inclui sucessos mundiais como "We Are The Champions" e "We Will Rock You".

A venda do catálogo de músicas e marca do Pink Floyd para a Sony aumentou significativamente sua renda, tornando o entretenimento uma atividade rentável novamente. A decisão da lendária banda de vender suas gravações, apesar das desavenças internas, posicionou sua música como um ativo altamente cobiçado na história da música contemporânea.

