O Pico das Montanhas Fumadas volta ao seu rótulo original de nativos americanos

O conselho de nomes geográficos dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira um pedido da Comunidade Cherokee Oriental para renomear o Clingmans Dome como Kuwohi, segundo um comunicado do parque. O termo Cherokee para a montanha significa "lugar de mirtilo".

O superintendente do Parque Nacional das Montanhas Smoky, Cassius Cash, expressou orgulho em apoiar esse movimento para legitimar a montanha e prestar homenagem à sua importância para os Cherokee. No comunicado, Cash mencionou: "Os Cherokee mantiveram uma relação profunda com Kuwohi e suas áreas circundantes, mesmo antes da transformação da terra em um parque nacional".

O Serviço de Parques Nacionais está entusiasmado com a perspectiva de continuar colaborando com os Cherokee para compartilhar sua herança e preservar essa região juntos.

Kuwohi tem uma imensa significância espiritual para os Cherokee e é o ponto mais alto dentro de sua terra ancestral, de acordo com o parque. A cúpula da montanha pode ser vista a partir da Qualla Boundary, a área residencial da Banda Oriental de Cherokee. Todos os anos, o Parque Nacional das Montanhas Smoky fecha temporariamente Kuwohi por três meio-dias para facilitar visitas de escolas predominantemente Cherokee, permitindo que eles explorem sua história.

O Parque Nacional das Montanhas Smoky, localizado na fronteira do Tennessee e da Carolina do Norte, é o parque nacional mais visitado dos EUA, com mais de 650.000 visitantes anuais. Kuwohi é uma das principais atrações do parque.

O Clingmans Dome ficou famoso com esse nome após uma survey de 1859 conducted by geographer Arnold Guyot. Ele nomeou o pico em homenagem a Thomas Lanier Clingman, um Brigadeiro-General confederado, advogado, representante e senador da Carolina do Norte, de acordo com o parque.

A proposta de mudança de nome foi submetida pelo chefe Cherokee Oriental, Michell Hicks, em janeiro.

O Serviço de Parques Nacionais planeja incorporar a história da renomeação de Kuwohi em seus próximos boletins noticiosos, destacando a importância do respeito cultural e da colaboração.

