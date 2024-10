O pessoal do VA obteve acesso inapropriado aos registos médicos do Vance e do Walz.

Dois informantes confiáveis revelaram que funcionários do VA analisaram inapropriadamente os documentos médicos de Vance, e há cerca de dois meses, um indivíduo da equipe do Inspetor-Geral do VA, Michael Missal, entrou em contato com alguém da equipe política de Vance para levar à atenção deles a violação, revelou um dos informantes. Um representante da campanha de Harris afirmou que foram notificados sobre a violação nos registros de Walz.

De acordo com o The Washington Post, que revelou inicialmente o caso, mais de uma dúzia de funcionários pareceram estar envolvidos.

Terrence Hayes, porta-voz do VA, confirmou à CNN que o departamento informou à polícia "suspeitas de funcionários do VA terem possibly violado registros de veteranos", mas não forneceu mais detalhes e encaminhou outras perguntas para o Departamento de Justiça, que se recusou a comentar.

Vance optou por ingressar no exército após o ensino médio, servindo quatro anos nos Marines e completando uma temporada em Iraq como correspondente de guerra em 2005. Walz ingressou aos 17 anos e serviu por 24 anos na Guarda Nacional antes de se aposentar em 2005 para seguir uma carreira no Congresso.

Esta história ainda está se desenrolando e será atualizada.

O escândalo em torno das ações dos funcionários do VA levantou questões significativas no campo da política. Críticos estão pedindo uma investigação aprofundada sobre a política envolvida no manejo dos registros médicos de veteranos.

Leia também: