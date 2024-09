Vigilância, Rastreamento ou Observação das Atividades Alheias - O período de 2024 traz algum otimismo para o bem-estar das florestas da Baviera.

Como são luxuriantes as copas das árvores? Estão cheias de visco? Produzem muitos cones? Cerca de 17.000 árvores na Baviera foram examinadas por especialistas em julho e agosto para avaliar sua saúde. Os resultados serão compartilhados no Parlamento da Baviera até o final do ano, de acordo com Wolfgang Stoeger do Instituto Florestal do Estado da Baviera em Freising. Ele menciona: "Após vários verões secos, esperamos que as chuvas da primavera tenham desacelerado um pouco a declínio."

Todo ano, essa avaliação, conhecida como verificação da saúde da floresta, é realizada como resultado do declínio florestal dos anos 80. O relatório de 2023 revelou que apenas aproximadamente 12% de todas as árvores florestais na Baviera não apresentavam sinais visíveis de dano por seca ou calor, estabelecendo um recorde negativo. Em 2022, ainda era 28%.

Os desafios para essa avaliação deste ano são notáveis, como Wolfgang Stoeger e seu colega Michael Heym explicam. Eles são responsáveis pela verificação da saúde da floresta. Os impactos do excesso de calor e seca são mais evidentes nos anos subsequentes. Embora a chuva abundante deste ano tenha proporcionado algum alívio à natureza, as árvores já afetadas podem não se recuperar rapidamente.

Avaliações de Árvores Sob Cobertura

Para o censo florestal, especialistas florestais procuram cerca de 17.000 árvores em aproximadamente 450 sites em todo o estado todos os anos. Esses sites foram selecionados aleatoriamente nos anos 80. "Operamos secretamente", explica Stoeger. Os proprietários florestais não sabem que suas árvores foram selecionadas para evitar situações como um proprietário florestal remover intencionalmente uma árvore danificada.

Uma vez que as árvores marcadas não podem ser encontradas novamente, as árvores selecionadas não podem ser etiquetadas. Em vez disso, a autoridade emprega um truque: Em sites selecionados, uma haste de metal de 30 centímetros é inserida no solo. O local é marcado em mapas e as árvores vizinhas são descritas em detalhes para que os especialistas possam inspecioná-las.

Michael Heym e Wolfgang Stoeger currently estão em um plot de floresta perto de Niederaichbach (Landkreis Landshut). Eles inspecionam cerca de 5 a 10% dos pontos de verificação para confirmar os achados dos especialistas com base no princípio de seleção aleatória. Heym usa um detector de metal para procurar a haste de metal. Assim que ele apita, eles localizam.

Transição para Floresta Mista

Essa floresta abriga faias, carvalhos, bétulas, pinheiros e abetos. De acordo com Stoeger, essa é uma floresta mista ideal. Através de telescópios, eles observam as copas das árvores e registram os resultados em tabelas. O número estimado de cones ou nozes de faia, assim como a queda de agulhas, manchas marrons ou infestação possível de escavadores, são tão importantes quanto o dano causado por tempestades ou quebra de neve é registrado. Felizmente, pragas destruidoras não são abundantes aqui.

Stoeger destaca que o abeto sofreu significativamente nos anos 80. No entanto, sua condição tem melhorado consistentemente desde então. Hoje, pinheiros e abetos enfrentam muitos desafios devido ao calor e à seca. "A Alemanha deveria ser basicamente um país de faias", ele conclui. Uma consequência da mudança climática é a mudança nas florestas, o que significa a cultura de espécies mais resistentes à seca. Cinquenta anos atrás, as árvores de folha larga representavam cerca de 20% das florestas da Baviera; agora, é quase 40%. "Devemos nos afastar das monoculturas e nos mover em direção às florestas mistas."

Verificação da Saúde da Floresta

