O perigo potencial da saída rápida de Verstappen da Red Bull se aproxima.

Max Verstappen continua a liderar o Campeonato Mundial de Fórmula 1, mas sua vantagem sobre Lando Norris está diminuindo. Isso se deve em parte à insatisfação de Verstappen com seu carro, o que é um problema para sua equipe Red Bull.

O consultor esportivo da Red Bull, Helmut Marko, reconhece que, apesar de seus sucessos anteriores, existe a possibilidade de que o Campeão Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, possa mudar para outra equipe. Marko expressou suas preocupações: " Sempre existe esse risco". Ele acrescentou: "Quando ele está no carro, seu objetivo é vencer. Mas as condições têm que estar certas. Se não estiverem, ele pode simplesmente dizer: 'Isso é tudo!'"

O contrato de Verstappen com a Red Bull vai até o final de 2028, mas ele tem a opção de rescindi-lo em determinadas circunstâncias, como Marko explicou: "A maioria dos principais pilotos tem uma cláusula de saída baseada no desempenho. Max tem algo assim. Portanto, se não pudermos lhe dar um carro que possa competir na frente, isso é algo que ele vai considerar."

O austríaco de 81 anos espera que o RB20 volte em breve ao nível de alto desempenho que tinha na primeira metade da temporada. As modificações feitas após a corrida de Cingapura, onde Verstappen terminou em segundo lugar, foram o "primeiro passo" nessa direção, de acordo com Marko. No entanto, a Red Bull, que venceu todos os Grandes Prêmios do ano passado, agora está apenas em segundo lugar no campeonato de construtores - e a tendência é de queda. Verstappen ainda lidera o campeonato de pilotos com 52 pontos de vantagem sobre Lando Norris na McLaren, mas não venceu uma corrida desde o final de junho.

Em resposta a uma penalidade imposta pela FIA, Verstappen chegou a ameaçar deixar a Fórmula 1. Ele declarou: "Coisas assim definitivamente influenciam meu futuro. Se você não pode ser você mesmo ou tem que lidar com coisas tão bobas, para mim, isso definitivamente não é uma opção para continuar no esporte". Verstappen havia descrito anteriormente seu carro como "quebrado", referindo-se ao seu desempenho. Os comissários da FIA consideraram isso "crudo, rude e ofensivo" e "não adequado para transmissão". A consequência: serviço comunitário para Verstappen.

