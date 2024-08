- O pedido de vacinação contra Mpox em Berlim experimentou um aumento significativo.

Após o rápido espalhamento da doença viral Mpox na África, houve um aumento significativo das pessoas que buscam vacinação no Centro de Saúde Sexual de Berlim. De acordo com Jascha Sallmann, da administração do distrito de Mitte, que falou à agência de notícias alemã, cerca de 20 a 40 pessoas estão sendo vacinadas contra a Mpox semanalmente. É importante enfatizar que nem a Alemanha nem Berlim já enfrentaram uma situação semelhante. A situação permanece sob controle.

Desde 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem relatando um aumento de infecções causadas pelo vírus da Mpox clade I, incluindo uma nova variante Ib, na África. Até agora, não foram detectados casos de clade I na Alemanha, de acordo com o Instituto Robert Koch. Os recentes surtos de Mpox na África Central e a possível variante mais perigosa - clade Ib - levaram a OMS a declarar o nível mais alto de alerta.

Aumento da demanda por aconselhamento

"Desde o anúncio da OMS, houve um aumento significativo das necessidades de aconselhamento em relação à Mpox", afirmou Sallmann. Os serviços do centro são especificamente projetados para ajudar indivíduos sem seguro-saúde e fornecer cuidados para pacientes de alto risco, como homens que fazem sexo com homens e trocam frequentemente de parceiros.**

Desde o início do ano, foram identificados 37 casos de Mpox em Berlim. Em comparação com 2022, o número de casos permanece relativamente baixo, de acordo com o relatório epidemiológico semanal atual do Escritório de Saúde e Assuntos Sociais do Estado de Berlim (Lageso). Todos os casos estão relacionados ao clade II. De acordo com os conhecimentos atuais, o clade I está associado a cursos mais graves da doença do que o clade II, de acordo com o RKI.

Não haverá pagamento antecipado para a vacinação a partir de segunda-feira

Os indivíduos segurados poderão receber a vacinação em uma clínica médica como de costume, disse Oliver Fey, porta-voz da Administração de Saúde de Berlim. A partir de 1º de setembro, os pacientes não precisarão mais pagar antecipadamente. Anteriormente, eles tinham que pagar antecipadamente e depois reembolsar o dinheiro de seus provedores de seguro-saúde devido à falta de contrato entre a Associação de Médicos de Saúde Pública (KV) e as empresas de seguro-saúde. Agora, uma resolução foi alcançada, como anunciado pela KV Berlin na quinta-feira.**

A vacina Pox Imvanex está atualmente em abundância, explicou Fey. No caso de uma escassez de vacinas, Berlim atualmente armazena cerca de 330 pacotes com 20 doses da vacina Jynneos, que não é aprovada pela UE. No entanto, essas doses estão sob o controle do governo federal e não estão à disposição de Berlim.

Modo de transmissão

O contato pele a pele é o principal modo de transmissão da Mpox, principalmente através de contato pele a pele próximo durante o sexo ou abraços, massagens e beijos próximos, como detalhado pelo RKI. Há um risco aumentado de infecção de indivíduos que apresentam manchas, feridas ou crostas. Mpox é um termo abreviado para a palavra inglesa Monkeypox (monkeypox), e o vírus foi identificado pela primeira vez em macacos, daí o nome.**

O Instituto Robert Koch (RKI) não relatou casos do vírus da Mpox clade I mais grave na Alemanha até agora. Devido ao recente anúncio da OMS e ao aumento das necessidades de aconselhamento em relação à Mpox, indivíduos sem seguro-saúde e pacientes de alto risco, como homens que fazem sexo com homens, estão sendo ajudados no Centro de Saúde Sexual de Berlim, que está sob a supervisão do RKI.

Leia também: