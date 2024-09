- O pastor, determinado, exclama: "Estou determinado a capturar esse objeto".

Alemanhas da prova de 100m avançam para as finais dos Jogos Paralímpicos em Paris com sólida confiança. O atual campeão Felix Streng e Johannes Floors, competindo na categoria T64, garantiram suas vagas como terceiro e quarto classificados. Pouco depois, Leon Schäfer também garantiu sua vaga na final, oferecendo um olhar positivo após uma competição decepcionante no salto em distância. Schäfer venceu sua bateria na classificação T63. Em 2010, ele passou por amputação da perna direita e joelho devido a câncer ósseo.

" Ainda não consegui digerir isso. Sei que posso fazer melhor e estou indo atrás da vitória", disse o de 27 anos sobre seus objetivos.

Streng Procura Defender Seu Título

Streng ficou apenas 0,1 segundo atrás do sprint mais rápido do dia, o italiano Maxcel Manu. "Minha meta aqui é claramente defender o título. É por isso que estou aqui", disse o de 29 anos. "Isso tem sido minha meta desde o início". Em 2019, ele conquistou a medalha de ouro nos 100m em Tóquio.

Floors, nascido com uma deficiência em ambas as pernas e optando pela amputação aos 16 anos, compartilhou: "O jogo agora está em andamento. Temos um grupo onde seis ou sete pessoas poderiam disputar as primeiras posições, e quero garantir que os amputados duplos fiquem atrás de mim".

Os atletas alemães, motivados pelo seu lema de batalha, pretendem defender suas posições nas finais. Antes da corrida, Leon Schäfer foi ouvido murmurando seu lema pessoal de batalha, "Contra Todas as Probabilidades".

