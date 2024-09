O Partido Verde defende a intervenção do Supremo Tribunal na polêmica votação de Nevada.

O Partido Verde foi basicamente eliminado do processo de votação, como afirmado na petição de emergência. "Esses eleitores de Nevada que poderiam ter apoiado o Partido Verde nesta eleição foram privados dessa chance."

Jay Sekulow, ex-advogado do ex-Presidente Donald Trump, está representando o Partido Verde neste caso.

Esta apelação de emergência decorre de uma decisão tomada pelo tribunal mais alto de Nevada na semana passada. Eles concluíram que o Partido Verde não seguiu os procedimentos corretos ao submeter assinaturas para ter seus candidatos incluídos na cédula.

A ação judicial inicial contra o Partido Verde foi iniciada pelo Partido Democrata de Nevada. A disputa em andamento destaca o impacto dos candidatos de terceiro partido em estados onde as pesquisas sugerem uma diferença estreita entre o ex-Presidente Donald Trump e a Vice-Presidente Kamala Harris.

O Partido Democrata de Nevada tomou medidas legais contra o Partido Verde do estado para impedir que Stein aparecesse na cédula. Eles argumentaram que o Partido Verde havia usado o formulário errado para recolher e submeter as assinaturas necessárias para incluir esse candidato na cédula.

Um tribunal inferior em Nevada apoiou o Partido Verde, mas o Tribunal Supremo de Nevada decidiu este mês que Stein não deveria ser incluído, afirmando que o Partido Verde não tinha aderido suficientemente às regras necessárias para colocar Stein na cédula.

No seu acórdão, o Tribunal Supremo de Nevada mencionou um "erro infeliz" que ocorreu quando a secretaria de Estado de Nevada forneceu ao Partido Verde o formulário incorreto usado durante o processo de assinatura da petição.

O recurso foi apresentado à Juíza Elena Kagan, que trata de casos de emergência de alguns dos estados ocidentais do país.

A representação de Jay Sekulow do Partido Verde neste caso traz importantes implicações na esfera política, uma vez que os candidatos de terceiro partido podem influenciar significativamente os resultados das eleições, como visto em estados onde a diferença entre o ex-Presidente Donald Trump e a Vice-Presidente Kamala Harris é esperada ser estreita.

A batalha legal em andamento do Partido Verde pela colocação na cédula em Nevada destaca a importância de aderir aos procedimentos políticos com precisão, uma vez que o descumprimento pode levar à eliminação dos candidatos do processo de votação, como aconteceu com o Partido Verde.

Leia também: