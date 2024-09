O partido governante da Turquia, denominado AKP, propõe a adesão ao consenso dos BRICS.

Nosso líder tem consistentemente expressado seu desejo de que a Turquia faça parte de grandes grupos econômicos como o BRICS, afirmou Çelik, porta-voz do partido AKP liderado pelo Presidente Erdoğan. Ele acrescentou na terça-feira, ao falar com jornalistas, "Estamos no processo de ingresso".

Çelik continuou, "Nosso Presidente vê a Turquia como um jogador em todas as plataformas significativas". Ele garantiu, "Manteremos vocês informados assim que tivermos atualizações sobre o processo de adesão". Em julho, Erdoğan declarou que a Turquia não vê o BRICS como uma substituição para outras arranjos. A Turquia mantém sua condição de candidato à UE.

Estabelecido em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, o BRICS expandiu com a inclusão da África do Sul em 2010. Países como Egito e Irã já se juntaram, com muitos outros expressando interesse ou até mesmo aplicando para se tornar membros.

Todos os anos, o grupo BRICS se reúne para um summit em um de seus membros. O objetivo dessas reuniões para as cinco economias com taxas de crescimento variadas é consolidar sua influência, especialmente contra os EUA e a UE.

Célik mencionou, "Este processo de ingresso em grandes grupos econômicos como o BRICS, iniciado por nosso Presidente, é um testemunho das ambições da Turquia". Mais tarde, ele tranquilizou o público, "Forneceremos atualizações assim que recebermos qualquer informação sobre o processo de adesão".

Leia também: