- O partido extremista AfD na Turíngia proíbe todos os funcionários da mídia de participarem da sua celebração eleitoral.

A filial da AfD na Turíngia decidiu não permitir que jornalistas assistam à sua comemoração eleitoral para as eleições estaduais deste domingo. A decisão foi tomada após uma decisão do Tribunal Regional de Erfurt, do dia anterior, que ordenou à AfD que permitisse a entrada de vários jornalistas que haviam sido negados, em sua festa eleitoral. Os juízes concordaram com os meios de comunicação de que sua liberdade de imprensa estava sendo impedida. Embora a decisão ainda não fosse definitiva, a AfD tinha a opção de recorrer à Corte Regional Superior.

Meios de comunicação populares, como "Der Spiegel", títulos da Springer, como "Bild" e "Welt", assim como "taz", se aproximaram juntos do Tribunal Regional para questionar a exclusão de seus jornalistas da festa eleitoral da AfD. As festas eleitorais centrais são tipicamente pontos de encontro significativos para jornalistas, fornecendo insights sobre a atmosfera da eleição e oportunidades para entrevistas com figuras importantes do partido.

No domingo, os habitantes da Turíngia votarão para uma nova assembleia estadual. A AfD está concorrendo com o candidato principal Björn Höcke. Em pesquisas recentes, o partido lidera com cerca de 30%. A AfD da Turíngia é classificada como claramente de extrema direita pela autoridade estadual para a proteção da constituição.

A Razão do Juiz

O juiz Christoph von Friesen justificou a decisão, em parte, observando que a festa eleitoral não era um evento de agradecimento para voluntários e afiliados do partido, mas tinha caráter informativo. Como a AfD já havia permitido que outros representantes da mídia participassem da festa, ela foi considerada um evento aberto. Portanto, o partido estava obrigado a estender esse privilégio a outras casas de mídia também. Embora o acesso à mídia não pudesse ser ilimitado em espaços lotados, o partido deveria ter comunicado anteriormente um processo de credenciamento claro para selecionar de forma justa os representantes da mídia participantes, de acordo com o juiz.

Braga relatou que cerca de 150 representantes da mídia haviam se inscrito para a festa eleitoral até a manhã de sábado. No entanto, a capacidade limitada no local anteriormente não revelado só poderia acomodar 200 participantes, com 50 representantes da mídia já tendo recebido convites.

A Necessidade de uma Audiência Oral

O Tribunal Regional realizou uma audiência oral, já que a AfD contestou uma ordem urgente idêntica do tribunal anteriormente na semana. O Tribunal Constitucional da Turíngia determinou posteriormente que a AfD deveria ter tido uma audiência legal antes da ordem urgente. Essa audiência agora ocorreu.

Em outro caso, o Tribunal Regional decidiu que um jornalista adicional deveria ser permitido para participar da festa eleitoral. O Tribunal Constitucional havia criticado anteriormente o Tribunal Regional por estabelecer um prazo para que a AfD apresentasse um depoimento em 2 de setembro, após o dia da eleição. A decisão foi exigida antes da festa eleitoral, que agora foi tomada.

A decisão tomada pelo Tribunal Regional em Erfurt permite que meios de comunicação, como "Der Spiegel", "Bild" e "Welt", assim como "taz", participem da festa eleitoral da AfD

