O partido de direita AfD mantém a liderança sobre a CDU de centro-direita antes da eleição

Atualmente, a Esquerda, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, governa em uma coalizão de minoria com o SPD e os Verdes. No entanto, seu apoio diminuiu em um ponto, ficando em 13%. Em contraste, a aliança anteriormente não representada, a Sahra Wagenknecht Bündnis (SWB), viu um aumento de um ponto, colocando-a em 18%. O SPD permaneceu estável em seis por cento.

Os Verdes, atualmente com quatro por cento, estão à beira de não serem representados no parlamento estadual de Erfurt. As demais partidos juntos têm sete por cento, um aumento de um ponto, incluindo o FDP, que é pouco provável que entre na legislatura estadual. Uma coalizão viável envolvendo a CDU, SWB e SPD é tanto matematicamente quanto politicamente plausível. Outras maiorias são consideradas improváveis.

De segunda a quinta-feira, 1859 eleitores aptos na Turíngia foram pesquisados. De acordo com a Forschungsgruppe Wahlen, 29% deles ainda não sabem em quem vão votar no domingo.

Apesar de ter poucas chances de vitória, 39% ainda preferem Ramelow como futuro Ministro-Presidente. 21% preferem Voigt, enquanto 15% apoiam o candidato à liderança da AfD, Björn Höcke, para o cargo.

A eleição para o Landtag está se aproximando, e a CDU, SWB e SPD estão considerando formar uma coalizão, tornando esse cenário tanto matematicamente quanto politicamente plausível. No entanto, se as tendências atuais continuarem, os Verdes podem não conseguir votos suficientes para serem representados no Landtag.

