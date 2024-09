- O partido Alternativa para a Alemanha assegura a sua primeira vitória nas eleições parlamentares da Turíngia.

A Alternativa para a Alemanha (AfD) vence, a coalizão vermelho-vermelho-verde desmorona: uma impasse se forma na Turíngia após o desempenho recorde da AfD nas eleições estaduais. Com todos os votos apurados, fica claro que nem a AfD nem a Esquerda podem comandar uma maioria no parlamento estadual sem o apoio da outra. Uma coalizão potencial entre a União Democrata-Cristã (CDU), o Partido Sahra Wagenknecht (BSW) e os Social-Democratas (SPD) só controlaria metade das cadeiras.

Uma coalizão assim provavelmente ainda precisaria da tolerância da Esquerda, que não descartou essa possibilidade. O líder da CDU na Turíngia, Mario Voigt, se recusou a comentar se um governo que ele chefiasse aceitaria a tolerância da Esquerda. A CDU historicamente tem se recusado a fazer coalizões com tanto a Esquerda quanto a AfD.

A AfD conquistou o primeiro lugar em uma eleição estadual pela primeira vez desde sua fundação em 2013. No entanto, nenhum outro partido está disposto a se unir a ela. A Esquerda, liderada pelo Presidente do Estado Bodo Ramelow, sofreu perdas significativas e caiu para o quarto lugar. O SPD recuperou sua cadeira no parlamento estadual, enquanto os Verdes e os Democratas Livres (FDP) não.

Todos os votos foram contados: perdas significativas para os partidos do governo de semáforo

A AfD obteve 32,8 por cento, um aumento significativo em relação à eleição anterior (2019: 23,4 por cento). A CDU melhorou para 23,6 por cento (21,7). O BSW estreou com 15,8 por cento, deixando a Esquerda, de onde se desligou, para trás. A Esquerda caiu para 13,1 por cento (31,0).

Os partidos do governo de semáforo de Berlim sofreram reveses significativos: o SPD caiu para 6,1 por cento (8,2), os Verdes para 3,2 por cento (5,2) e o FDP para 1,1 por cento (5,0).

A AfD garantiu 32 cadeiras (22), a CDU 23 (21), o BSW 15, a Esquerda 12 (29) e o SPD 6 (8). Juntos, a CDU, o BSW e o SPD controlariam 44 cadeiras, abaixo da maioria.

Aproximadamente 1,66 milhão de pessoas foram chamadas a votar. A participação foi de 73,6 por cento, um aumento em relação aos 64,9 por cento de 2019.

Ramelow: Ajuda na formação do governo

A coalizão anterior de minoría vermelho-vermelho-verde, que contava com a cooperação da CDU, não tem chance de ser renovada. Ramelow, que tem dirigido o Estado Livre há uma década, agora enfrenta a tarefa de formar um governo com o candidato principal da CDU, Voigt. "Aquele com os votos mais altos no espectro democrático deve dar o pontapé inicial, convidar todos. Eu apoiarei todos those que nos ajudar a alcançar uma maioria democrática no parlamento", disse o político da Esquerda na ARD.

Apesar da rejeição unânime dos outros partidos, o candidato principal da AfD, Höcke, anunciou planos para negociações de coalizão. Apesar de não ter um mandato direto em sua circunscrição de Greiz II, Höcke permanece no parlamento através da lista estadual.

O BSW poderia ser crucial

O BSW poderia exercer uma influência significativa dada a situação atual. A líder federal do partido, Wagenknecht, que não concorreu ela mesma, expressou sua intenção de participar de qualquer negociação de coalizão. Ela esperava que o BSW, ao lado da CDU e, de acordo com os números atuais, também do SPD, pudesse forjar um governo forte na Turíngia, disse Wagenknecht durante a comemoração da eleição em Erfurt.

A fundadora do partido, que foi membro do Partido Socialista Unificado (SED) e depois uma ícone da ala comunista na Esquerda, causou desconforto entre os políticos da CDU.

Wagenknecht reiterou suas condições para a entrada do seu partido no governo estadual. Muitos foram atraídos pelo assunto da paz e se opuseram à estação de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha, como pretendido pelo governo federal, ela disse durante uma comemoração da eleição em Erfurt. Um governo estadual deveria considerar esse desejo do povo e promovê-lo no nível federal.

O secretário-geral federal da CDU, Carsten Linnemann, rejeitou os pedidos de Wagenknecht para fazer da política de paz um tema em possíveis formações de governo conjuntas na Saxônia e na Turíngia. "Devo dizer que em Erfurt não se fazem as políticas mundiais, mas sim sobre política educacional, política econômica, segurança interna, os assuntos que realmente importam para as pessoas", disse ele durante a cobertura da ZDF.

O candidato principal e presidente estadual da CDU, Voigt, anunciou planos para abordar o SPD e seu candidato principal, Georg Maier. Quanto ao BSW, disse ele: "Também engajaremos em diálogo lá". Deixou em aberto a possibilidade da Esquerda tolerar o governo. "Agora, é principalmente sobre encontrar um caminho estável para a Turíngia para reunir as proporções da maioria política no parlamento para que os assuntos possam ser abordados", disse Voigt à Agência de Notícias Alemã à noite em Erfurt.

A campanha eleitoral foi tensa

A campanha eleitoral foi tensa. Um ponto de disputa foi o ataque da Rússia à Ucrânia e o papel da Alemanha como aliada de Kiev.

Desde que a AfD ganhou mais de um terço das cadeiras no parlamento estadual da Turíngia, agora tem uma chamada minoria de bloqueio: decisões e eleições que requerem uma maioria de dois terços devem ter sua aprovação. Por exemplo, juízes constitucionais são eleitos pelo parlamento com uma maioria de dois terços.

Após as eleições, ficou claro que a CDU, liderada por Mario Voigt, pode precisar da tolerância da Esquerda para formar uma maioria na legislatura do estado da Turíngia, apesar de historicamente ter rejeitado coalizões com eles. O político da Esquerda, Ramelow, que sofreu perdas significativas, expressou sua disposição em auxiliar na formação do governo.

Dado seu bom desempenho nas eleições, o BSW, liderado pelo líder federal do partido, Wagenknecht, pode ter influência significativa nas negociações da coalizão, já que seu apoio poderia ajudar a CDU e SPD a assegurar uma maioria.

Leia também: