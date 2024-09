- O partido AfD em Brandemburgo prevê o potencial colapso do firewall.

AfD Antecipa Barreiras Desmoronando Após Vitória Eleitoral

De acordo com o líder do grupo parlamentar da AfD no Brandenburg e candidato principal Hans-Christoph Berndt, a oposição a AfD de outros partidos vai enfraquecer gradualmente se eles saírem vitoriosos nas eleições estaduais. Ele afirmou: "Se nos tornarmos a força dominante e se Dietmar Woidke (SPD) renunciar como anunciado, então uma reação em cadeia será iniciada que não pode ser parada". Embora seja provável que o SPD e outros partidos recuperem maiorias significativas contra a AfD no outono, Berndt acredita que as alianças não durarão cinco anos devido aos conflitos internos crescentes.

Berndt Enfatiza Semelhanças Entre AfD e CDU

Berndt destacou a concordância entre a AfD e a CDU em vários assuntos políticos. Ele observou: "Há uma alinhamento substancial em nossas declarações programáticas". Além disso, ele se referiu às potenciais dificuldades para os 'partidos de trânsito' e o Partido da Esquerda se tornarem um fazedor de maioria para os partidos estabelecidos nas próximas eleições federais, resultando na rápida dissolução das alianças anti-AfD.

CDU Recusa Coligação com AfD e Esquerda

Com as eleições estaduais de Brandenburg marcadas para 22 de setembro, as últimas pesquisas colocam a AfD (classificada pelo escritório de proteção constitucional do estado como uma ameaça de extrema direita) na liderança, seguida pelo SPD e CDU. Esses partidos tradicionalmente se esquivaram de colaborar com a AfD. Dietmar Woidke (SPD) deu uma dica de sua intenção de deixar a política se o SPD não vencer a eleição.

Jan Redmann, líder do grupo parlamentar e estadual da CDU, reiterou após as pesquisas na Saxônia e na Turíngia que a CDU iria aderir à sua proibição de longo prazo de acordos de coligação com a Esquerda e a AfD, afirmando: "A resolução sobre AfD e Esquerda ainda vale".

Esquerda Questiona Distanciamento da CDU

Sebastian Walter, candidato principal do Partido da Esquerda, expressou sua crença de que o distanciamento da CDU do Partido da Esquerda não pode ser mantido a longo prazo. Ele comentou: "Se eles realmente querem manter a estabilidade e prosseguir com a política, eles não podem manter essa posição". Notando as negociações de coalizão da Turíngia após as eleições, Walter apontou a cooperação construtiva entre os dois partidos em vários assuntos, incluindo emendas constitucionais e questões de conteúdo, nos últimos cinco anos.

Redmann, familiarizado com a Esquerda de Brandenburg, acredita que não há justificativa para se distanciar significativamente deles no caso de Brandenburg.

Em vista do sucesso eleitoral potencial, Berndt sugeriu que a AfD pode precisar de uma barreira robusta para se proteger contra possíveis reações adversas. Isso porque, como Berndt explicou ainda, o aumento da AfD pode levar a uma mudança nas alianças, tornando crucial a segurança de sua posição política.

