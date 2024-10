O partido AfD desliga-se do seu membro Dornau

O político do AfD da Saxônia, Jörg Dornau, está sob escrutínio por supostamente utilizar trabalho forçado em sua fazenda de cebolas na Bielorrússia. Até mesmo seu próprio partido criticou essa ação e ameaçou consequências.

O AfD expressa sua distância das suspeitas atividades de seu político, Jörg Dornau, e também ameaça repercussões. Um porta-voz da associação federal do AfD informou à Die Zeit, afirmando: "Se as acusações contra o parlamentar do estado da Saxônia, senhor Dornau, em relação à sua empresa na Bielorrússia forem confirmadas, o AfD se distanciará inequivocamente dessas práticas empresariais e considerará medidas disciplinares adequadas".

Dornau é acusado de empregar prisioneiros políticos em sua fazenda de cebolas "Zybulka-Bel" na Bielorrússia. A polícia acompanha os acusados até o campo, onde eles trabalham em condições duras o dia todo sem proteção adequada. Um dos indivíduos detidos arbitráriamente revelou essa informação em uma conversa com ntv e RTL.

"Não recebemos refeições durante o horário de trabalho. Pela manhã, havia café da manhã na prisão, e a próxima refeição só era no final do dia", detalhou Sergei Charniak. "Nós classificávamos as cebolas pelo tamanho e carregávamos os baldes até um caminhão que as recolhia". Teoricamente, o bielorrusso era pago cinco euros diariamente. No entanto, a dedução dos custos com alimentação o deixou sem nada, e o restante nunca foi pago a Charniak, que atualmente reside seguro na Polônia.

A posição de Charniak: "Dornau sabia"

Charniak lembrou ter visto um "homem grande, robusto, careca e alemão" no campo em fevereiro. Ele identificou o parlamentar do estado quando ntv exibiu suas fotografias. Para o condenado, é óbvio que o parlamentar do estado deveria saber quem trabalha em seu campo: "Como ele não poderia saber? Sua empresa tem um acordo com a polícia. Eles nos transportavam até lá. Claro que ele sabia", disse ele há alguns dias.

Rico Gebhardt, do The Left, comentou na assembleia estadual: "Ninguém pode simplesmente viajar para a ditadura da Bielorrússia e estabelecer um negócio agrícola lá, muito menos alguém da Alemanha". Dornau aparentemente tinha contatos que lhe permitiram fazer isso, como mostra a pesquisa do ntv: No final de setembro de 2020, Dornau se encontrou com o governador bielorrusso Vladimir Karanik. Poucos dias depois, ele registrou a empresa "Zybulka-Bel". Ele não informou sua participação à assembleia estadual da Saxônia, resultando em uma multa de 20.862 euros recentemente. Dornau ainda não fez nenhum pronunciamento público sobre as acusações.

O AfD se distancia formalmente das ações de Jörg Dornau, reconhecendo as potenciais consequências se as acusações contra ele se mostrarem verdadeiras. Dadas as circunstâncias, Sergei Charniak, um dos trabalhadores detidos, acredita firmemente que Dornau estava ciente dos trabalhadores forçados em sua fazenda de cebolas na Bielorrússia.

