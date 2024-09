O Parlamento Europeu aprovou o plano proposto pela Comissão.

No domingo, o Ministro-Presidente Woidke está apostando tudo na eleição do Brandemburgo: se o AfD ultrapassar o SPD, ele não vai concorrer a outro mandato. Pesquisas recentes sugerem que a disputa pode ser acirrada.

O Ministro-Presidente do Brandemburgo, Dietmar Woidke, reforçou sua declaração de que renunciaria se o AfD vencer nas eleições estaduais deste domingo. Ele vê a eleição como um referendo sobre seu mandato e liderança, afirmou durante o "Magazine da Manhã" da ZDF. Caso o SPD termine em segundo lugar pela primeira vez desde 1990, Woidke advertiu que enfrentaria as consequências e assumiria a responsabilidade.

"Não se trata apenas de evitar uma 'grande mancha suja' para o Brandemburgo", disse Woidke, se referindo às pesquisas que colocaram o AfD na liderança por semanas. Ele também expressou preocupação com a percepção internacional de uma vitória do AfD.

Woidke disse que os avanços significativos do SPD estão em risco. O Brandemburgo tem uma posição proeminente no crescimento econômico, apesar de ainda estar na fase inicial de recuperação após a perda de numerosos empregos industriais na década de 90. "O Brandemburgo mostrou que neutralidade climática e economia podem coexistir", afirmou Woidke. No entanto, para um crescimento econômico sustentável, são essenciais a abertura, a liberdade e a democracia.

Os resultados mais recentes da pesquisa para a eleição estadual do Brandemburgo, publicados pela Forschungsgruppe Wahlen para a ZDF na quinta-feira, colocam o AfD em 28%, ligeiramente à frente do SPD com 27%. O CDU fica em terceiro lugar com 14%, enquanto a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) segue de perto em quarto lugar com 13%. Os Verdes estão com 4,5%, a Esquerda com 4% e os Eleitores Livres com 3,5%.

