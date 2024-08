O Parlamento Europeu aprovou o plano da Comissão para um mandato destinado a proteger os trabalhadores dos perigos decorrentes da exposição a radiações ionizantes.

Cara foi questionado sobre sua responsabilidade política, ao que reagiu: "Está na hora de esclarecermos as coisas e fazer melhorias, essa é nossa principal missão após esta situação terrível em Solingen." As ações relacionadas à não expulsão do sírio suspeito foram "revistas cuidadosamente" nos últimos dias.

Segundo o ministro dos refugiados, o departamento de imigração responsável havia agendado um voo para a deportação do sírio logo após receber a ordem do Escritório Federal de Migração e Refugiados (Bamf) em março de 2023. No entanto, quando a autoridade não conseguiu localizar o sírio em sua residência, não foi possível agendar um novo voo, pois não havia voos adequados disponíveis até o vencimento do prazo de transferência em agosto.

O ministro dos refugiados criticou os procedimentos de deportação complexos. A Bulgária havia concordado com seu retorno, mas tinha condições rígidas - "somente em dias específicos da semana, somente em horários específicos, somente no aeroporto de Sofia", disse o ministro. Portanto, é necessário investigar como mais voos podem ser organizados, afirmou o ministro.

O sírio suspeito é acusado de esfaquear três pessoas até a morte e ferir outras oito em um festival da cidade em Solingen na semana passada. A Procuradoria Geral suspeita de um fundo islâmico. O homem está detido desde domingo. A situação em torno de sua não deportação levantou dúvidas sobre possível negligência. O parlamento estadual em Düsseldorf tratará do caso na quinta e sexta-feira.

