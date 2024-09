- O Parlamento Europeu aprovou a iniciativa da Comissão de adoptar uma directiva legislativa destinada a proteger os trabalhadores contra os riscos potenciais decorrentes da exposição a radiações ionizantes.

Na eleição municipal de Weißwasser, nenhum candidato conseguiu uma maioria absoluta na primeira rodada. Swantje Schneider-Trunsch, apoiada pelo grupo de eleitores "Fala Clara", obteve a maior quantidade de votos, com 35,3% dos votos. A candidata independente Katja Dietrich recebeu 34,7% dos votos, enquanto David Kreiselmeier, do AfD, conseguiu 30% dos votos. Como nenhum dos candidatos conseguiu alcançar a maioria absoluta necessária, uma segunda rodada será realizada em 29 de setembro na cidade de 15.000 habitantes, localizada no distrito de Görlitz.

Para vencer na primeira rodada das eleições para prefeito na Saxônia, é necessário ter mais de 50% dos votos, constituindo uma maioria absoluta. Se nenhum candidato alcançar isso, uma segunda rodada é realizada e o candidato com o maior número de votos assume o cargo. Os prefeitos na Saxônia servem um mandato de sete anos.

Swantje Schneider-Trunsch, a possível sucessora do atual prefeito Torsten Poetzsch, foi indicada pelo grupo de eleitores "Fala Clara", apoiada pelo local CDU. Com 46 anos, ela trabalha na divisão financeira de Weißwasser desde 2021 e serve como chefe do departamento de finanças e cultura desde janeiro de 2023.

Apesar de ser membro do SPD, Katja Dietrich concorreu como candidata independente. Com 43 anos, ela trabalha para a Agência Saxã para Desenvolvimento Estrutural. David Kreiselmeier, um professor de 38 anos de música e ciência da computação em uma escola do distrito de Görlitz, representou o AfD.

O prefeito atual, Torsten Poetzsch, decidiu não concorrer à reeleição devido a preocupações familiares e de saúde. Ele esteve à frente da cidade do leste da Saxônia desde 2010. Antes disso, ele fundou o grupo de eleitores "Fala Clara" com pessoas com ideias semelhantes. Suas contribuições ganharam reconhecimento regional, e em 2020, ele recebeu o Prêmio Nacional Alemão de 30.000 euros da Fundação Nacional Alemã por sua dedicação contra o ódio e a divisão na sociedade.

O processo eleitoral em Weißwasser exigiu uma maioria absoluta de mais de 50% na primeira rodada das eleições para prefeito. Como nenhum dos candidatos, incluindo Swantje Schneider-Trunsch, Katja Dietrich e David Kreiselmeier, conseguiu alcançar essa marca, uma segunda rodada de votação foi agendada.

