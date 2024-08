- O parlamento do estado discute as consequências do ataque em Solingen.

Durante uma assembleia única, a legislatura do estado de Brandemburgo planeja mergulhar nas consequências do incidente fatal de esfaqueamento em Solingen, ocorrido cerca de vinte e um dias antes das eleições estaduais. Os tópicos sob escrutínio provavelmente envolverão expulsões mais altas e regulamentações mais rígidas para armas de fogo. O Ministro do Interior Michael Stübgen (CDU) defende acordos de deportação com países de origem, relações diplomáticas com Síria e Afeganistão, vigilância contínua nas fronteiras alemãs e uma parada para indivíduos de países terceiros seguros residirem no país.

O líder da CDU, Jan Redmann, argumenta por maior autoridade policial. Enquanto isso, Benjamin Raschke (Verdes) defende um banimento completo do porte de armas em público.

A fração da AfD exige medidas extremas, como um moratório para refugiados ucranianos, estrangeiros expelíveis e tolerados de frequentarem eventos públicos e uma restrição à exibição da bandeira arco-íris em estruturas públicas em todas as versões. A Oficina de Proteção da Constituição de Brandemburgo rotula a AfD como uma situação suspeita de extrema direita.

Por que a maioria não pode ser expulsa

Na semana passada, três vidas foram perdidas e nove ficaram feridas devido a um agressor sírio de 26 anos em um festival em Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália. Ele havia sido marcado para deportação para a Bulgária no ano anterior, mas o deslocamento não ocorreu.

De acordo com o Ministro do Interior Stübgen, mais de 4.000 pessoas em Brandemburgo estão marcadas para expulsão e devem deixar o país. "Um olhar para a realidade mostra que não podemos expulsar uma grande parte deles", enfatizou Stübgen, liderando a conferência de ministros do interior. "Não há oportunidade de deportação para o Afeganistão, não há oportunidade de deportação para a Síria, não há oportunidade de deportação para a Rússia". Esses três países representam uma parcela significativa daqueles marcados para expulsão.

Em 2021, houve 779 partidas, compostas por 507 partidas voluntárias e 272 expulsões forçadas. Nos primeiros seis meses deste ano, houve 452 partidas, incluindo 311 partidas voluntárias e 141 expulsões forçadas. Se as tendências persistirem, isso resultará em um aumento anual nas partidas.

No início do ano, o Bundestag aprovou leis mais rigorosas para agilizar as deportações. No entanto, de acordo com o Presidente do Ministro Dietmar Woidke (SPD), a lei federal não acelerou significativamente os retornos.

