O Parlamento da Turíngia deverá estar em pleno funcionamento.

Na quinta-feira, o Parlamento da Turíngia iniciará sua primeira reunião para a sessão constitucional. Uma possível controvérsia pode surgir, que o líder estadual da CDU, Mario Voigt, quer evitar, como ele mencionou na terça-feira à noite no talk show da ZDF "Markus Lanz".

Após as eleições de 1º de setembro, a Aliança para a Alemanha (AfD) detém a maioria dos assentos no parlamento estadual da Turíngia. Isso pode levar a negociações complexas durante a sessão constitucional desta quinta-feira. Voigt, ao lado de outras partidos democráticos, tem planos para evitar essa situação. Ele compartilha sua abordagem no talk show da ZDF "Markus Lanz".

Na reunião inaugural do parlamento estadual, um novo conjunto de regras será aprovado após o discurso de abertura do membro com maior tempo de serviço. Essas regras serão aplicadas durante o novo período legislativo até as próximas eleições. Em geral, a maior fração tem o direito de designar o presidente do parlamento estadual, que será eleito pelos membros. Considerando que a AfD é a maior fração, eles provavelmente indicarão seu presidente estadual, Björn Höcke, para essa posição importante. No entanto, anteriormente, os grupos parlamentares haviam concordado em modificar os regulamentos processuais, afirmando que o presidente do parlamento estadual deve origem dentro do parlamento. Isso deixaria a posição de vice-presidente para a AfD.

Voigt explica a razão por trás de atrapalhar um político da AfD de se tornar o presidente do parlamento estadual: "Você se sentiria confortável com um partido com ligações com a agência de inteligência interna assumindo a presidência em um parlamento alemão, responsável pela interpretação da constituição, democracia parlamentar, manutenção da ordem na câmara e decisão de quem é convidado como hóspede estadual e quem não é? Não se deve subestimar as motivações da AfD sob Björn Höcke nessa situação."

No entanto, é importante destacar que o presidente do parlamento estadual não atua sozinho, mas em colaboração com a diretoria inteira, cuja presidente é o presidente do parlamento estadual. Voigt destaca que o presidente teria acesso ao trabalho das comissões de controle parlamentares. "Para colocar de forma simples: a AfD está sob observação da agência de inteligência interna, e o presidente poderia, em essência, ter uma visão de bastidores do que a agência de inteligência interna está observando sobre a AfD."

Apesar disso, Voigt é contra a exclusão da AfD. O político da CDU discute: "Isso requer uma nova ética política também ao lidar uns com os outros no parlamento. Para mim, a filosofia é: engajamos com todos os cidadãos, mas não governamos com todos." Uma nova ética política no parlamento também deveria incluir não excluir a AfD das cadeiras de comissão. Deve-se encontrar um novo método de parceria. "Vamos ao menos tentar tratar esse assunto com a devida seriedade."

Nas últimas semanas, Voigt entrou em contato com o SPD e o BSW. Eles descobriram muitas perspectivas compartilhadas. Enquanto o BSW defende o fim da guerra na Ucrânia, que não está sob a jurisdição do governo estadual, há opiniões diferentes. No entanto, Voigt enfatiza: "Se você interage com o público, as pessoas na rua se aproximam de você e expressam a necessidade de um parlamento funcional e um governo estável." Estabelecer um governo estável sem uma maioria no parlamento estadual, o político da CDU deixa como uma pergunta em aberto.

No entanto, há objetivos compartilhados entre o CDU, SPD e BSW na política educacional e econômica. No caso da política educacional, todos os três partidos pretendem reduzir a ausência nas escolas da Turíngia. Da mesma forma, na política econômica, todos os três partidos apoiam a criação de novas empresas industriais na Turíngia. Portanto, Voigt agora anunciou conversas exploratórias. Essas são tipicamente iniciadas em cenários onde várias combinações de coalizão estão em consideração. No entanto, as declarações de incompatibilidade do partido de Voigt tiraram essa opção dele. A única maioria estável seria com o Partido da Esquerda, mas Voigt é contrário a essa aliança. Portanto, ele só pode esperar por alguns dissidentes dentro dos partidos de oposição durante a eleição do ministro-presidente.

Ninguém quer pensar no próximo possível escândalo no momento: Voigt pode garantir a posição de ministro-presidente com os votos da AfD - possivelmente até da fração inteira. Isso não seria a primeira vez na Turíngia.

