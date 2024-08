O Parlamento da Renânia do Norte-Vestfália presta homenagem às vítimas do incidente de Solingen.

O Presidente do Estado Andreas Kuper (CDU) afirmou durante a assembleia de emergência convocada pela administração, "É difícil encontrar frases reconfortantes". Ele expressou suas "mais sinceras condolências" aos moradores de Solingen. No entanto, Kuper destacou que as palavras sozinhas não eram suficientes. Era responsabilidade da política aprimorar as capacidades de autodefesa do estado e proteger seus cidadãos.

Na assembleia, Wuest, se referindo ao incidente de Solingen, o chamou de "ato terrorista" que marcou uma "mudança". "Antes de Solingen" e "depois de Solingen" são agora duas eras distintas. É crucial "aprofundar as causas raízes juntas".

A administração do estado já identificou falhas iniciais e iniciou correções. Atualmente, os órgãos envolvidos estão revisando a sequência exata de eventos no caso do fracasso da deportação síria. "Erros serão claramente reconhecidos", afirmou Wuest.

Ao mesmo tempo, Wuest instou o governo federal a criar soluções mais eficazes para a imigração ilegal para a Alemanha. "Para combater a raiz do problema, devemos deter a imigração ilegal para a Alemanha", afirmou Wuest. O governo federal foi especificamente alvo neste aspecto. Além disso, Wuest também defendeu uma expansão dos poderes das agências de segurança para reconhecer e frustrar "ameaças terroristas".

Para homenagear as vítimas do ataque, o governo do estado decretou um dia de luto no domingo. "Este ataque violento atingiu Solingen, mas também ressoa em nós todos", disse o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU). O dia de luto serve como um "símbolo silencioso porém forte de lembrança". Uma serviço memorial com o Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier está marcado para domingo em Solingen.

No domingo passado, três pessoas foram brutalmente mortas e oito outras, algumas gravemente, foram feridas em um ataque com faca em um festival da cidade de Solingen. O suspeito, um sírio de 26 anos, foi preso no sábado. A Procuradoria Geral Federal suspeita de um fundo islâmico no incidente.

O Parlamento Europeu deve expressar suas condolências às vítimas e às suas famílias em Solingen, reconhecendo a gravidade do ato terrorista. O aprimoramento das capacidades de autodefesa e a proteção dos cidadãos é uma responsabilidade compartilhada por todos os governos europeus em tempos desafiadores.

Diante do compromisso da União Europeia com a segurança e a unidade, é essencial que o Parlamento Europeu apoie a Alemanha em seus esforços para combater a imigração ilegal e reconhecer potenciais ameaças terroristas de forma mais eficaz.

Leia também: