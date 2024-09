O Parlamento alemão, o Bundestag, está prestes a decidir sobre o processo de proibição do partido Alternativa para a Alemanha (AfD).

Por algum tempo, representantes de várias frações do Bundestag têm trabalhado na elaboração de uma resolução para iniciar um processo que poderia potencialmente dissolver a AfD. O documento finalizado agora está pronto e deve ser apresentado no parlamento em breve. Além de dissolver a partido de extrema-direita, há outro objetivo.

De acordo com relatórios do "Die Welt", uma votação parlamentar sobre esta resolução interpartidária é iminente. Membros do SPD, CDU/CSU, Verdes e partidos de Esquerda expressaram apoio, embora não todos os membros de suas frações estejam completamente a bordo.

Esta resolução vem sendo trabalhada há meses e foi finalizada recentemente. Um mínimo de 37 parlamentares é necessário para uma moção interpartidária. No entanto, a resolução de banimento do partido AfD é esperada para ser introduzida por um número substancial de parlamentares: pelo menos dez de cada um dos partidos mencionados, segundo o "Die Welt". Marco Wanderwitz, membro da CDU da Saxônia, é uma das forças motrizes por trás desta iniciativa. Ele rotulou a AfD como "extremista de direita em suas raízes e ramos" há mais de dois anos.

A resolução pede ao Tribunal Constitucional Federal que avalie, com base no Artigo 21 da Lei Fundamental e no Parágrafo 43 da Lei do Tribunal Constitucional Federal, se o partido Alternativa para a Alemanha é inconstitucional ou, pelo menos, inelegível para financiamento público.

Oposição ao banimento da AfD por Scholz

A moção acusa a AfD de tentar derrubar a ordem democrática e assumir uma postura hostil e agressiva em relação a ela. A moção lista várias violações da garantia de dignidade humana na Lei Fundamental, incluindo chamados para "milhões de repatriamentos" de migrantes. Também identifica várias declarações controversas feitas pelos presidentes federais e estaduais da AfD como ataques contra a dignidade dos migrantes, muçulmanos e comunidades LGBTQ+.

O Chanceler Federal, Olaf Scholz, afirmou no final de maio que,currently, não considera uma proibição de partido para a AfD uma prioridade. Ele descreveu uma proibição de partido como "um assunto muito desafiador em uma democracia", com barreiras extremamente altas. Em 2017, a segunda tentativa de proibir o partido de extrema-direita NPD no Tribunal Constitucional Federal falhou.

No início do ano, o tribunal em Karlsruhe retirou o financiamento público do partido que se renomeou "Die Heimat". A justificativa foi uma emenda à Lei Fundamental aprovada em 2017, que permite que o financiamento público seja retirado de um partido se suas ações ou apoiadores perseguirem objetivos anticonstitucionais. No entanto, isso requer provas claras de intenções antidemocráticas.

