- O Parlamento alemão, Bundestag, autoriza o início das operações da Meyer Werft.

O Comitê Orçamentário do Parlamento da Alemanha abriu o caminho para um grande plano de salvamento financeiro para a Estaleiro Meyer. Esta empresa bem conhecida, com sede em Papenburg, é famosa por seus navios de cruzeiro de luxo, mas atualmente luta com uma crise fiscal existencial. Os supervisores orçamentários em Berlim concordaram em permitir que o governo nacional se junte ao esforço de estabilização financeira com um investimento planejado de 200 milhões de euros.

Outros 200 milhões de euros estão previstos para vir do estado da Baixa Saxônia, mas o Comitê Orçamentário local ainda precisa dar o sinal verde. Além disso, tanto o governo federal quanto o estado pretendem fornecer garantias de empréstimo de aproximadamente um bilhão de euros cada para garantir apoio financeiro.

A Estaleiro Meyer precisa arrecadar cerca de 2,8 bilhões de euros até o final de 2027 para financiar a construção de novos navios. As negociações sobre esse assunto devem ser concluídas até 15 de setembro. A causa raiz da crise não é a falta de pedidos, mas contratos pré-pandêmicos para novos navios que não levam em conta o aumento significativo dos preços da energia e dos materiais brutos desde então. Além disso, dentro da indústria, 80% do custo da construção é geralmente pago na entrega do navio, portanto, o estaleiro precisa cobrir as despesas de construção com empréstimos de curto prazo.

A aprovação orçamentária do Comitê Orçamentário em Berlim é crucial para o investimento planejado de 200 milhões de euros do estado no Estaleiro Meyer. O esforço de estabilização financeira para o Estaleiro Meyer requer a aprovação de vários comitês, incluindo o Comitê Orçamentário.

